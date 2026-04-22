Μήνυμα μετά τη νίκη-πρόκριση του Παναθηναϊκού AKTOR με 87-79 επί της Μονακό έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Με story στο Instagram, ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» υποστήριξε ότι έγινε ανήθικη κριτική στην ομάδα του.

Όσον αφορά το ραντεβού με τη Βαλένθια στα playoffs της Ευρωλίγκας, επεσήμανε ότι παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη, αλλά και ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι ο αυτοκράτορας του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Συγχαρητήρια Αμάν Αμάν (σ.σ Αταμάν)

Το πρώτο μισό της σεζόν μοιάζει να είναι πολύ μακριά, ίσως στη "χώρα των haters" μας, αλλά όλοι ξέρουμε ότι ήταν αδύνατο να χτιστεί μια ομάδα με τόσους πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και κακή τύχη, αφού κάθε σέντερ που φέρναμε τραυματιζόταν.

Θυμάμαι ένα παιχνίδι που είχαμε και τους 4 σέντερ εκτός.

Αυτό έδωσε "αίμα" στα μέσα ενημέρωσης και δεχθήκαμε ανήθικη κριτική... μετρούσαν ακόμα και τα λεπτά συμμετοχής προσπαθώντας να δημιουργήσουν εσωτερικά προβλήματα... Άλλοι ακολουθώντας το κυρίαρχο ρεύμα (mainstream) ή από καθαρή άγνοια για τις ομάδες και το μπάσκετ.

Αυτό παρουσιάστηκε σε κάποια φάση ως μια ωρολογιακή βόμβα.

Εμείς ξέραμε τι ερχόταν και δεν νιώσαμε ποτέ κανένα είδος ανασφάλειας.

Η Βαλένθια παίζει το καλύτερο μπάσκετ σήμερα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός είναι ο αυτοκράτορας του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ.

...και η ομάδα που θα τελειώσει τη σεζόν που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Τα ΑΣΤΕΡΙΑ ξέρουν ακριβώς πότε πρέπει να λάμψουν δυνατά».

