Επίσημο: Στη Γαλλία το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2031

Γνωστή έγινε η χώρα που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι του 2031.

Η FIBA ανακοίνωσε πως στη Γαλλία θα διεξαχθεί η διοργάνωση από τις 29 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου του 2031 και συγκεκριμένα σε τρεις πόλεις.

Στη πόλη Λιλ σε εκείνη της Λιόν και στο Παρίσι, το οποίο θα φιλοξενήσει και την τελική φάση της διοργάνωσης όπου θα βγει και ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

The FIBA Central Board has assigned the hosting rights of the FIBA Basketball World Cup 2031 to France. Three French cities - Lille, Lyon and Paris - will host the World Cup from August 29 to September 14, 2031, with the final phase to be…

