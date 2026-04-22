Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίσημο: Στη Γαλλία το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2031

Η Γαλλία θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2031

Γνωστή έγινε η χώρα που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι του 2031.

Η FIBA ανακοίνωσε πως στη Γαλλία θα διεξαχθεί η διοργάνωση από τις 29 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου του 2031 και συγκεκριμένα σε τρεις πόλεις.

Στη πόλη Λιλ σε εκείνη της Λιόν και στο Παρίσι, το οποίο θα φιλοξενήσει και την τελική φάση της διοργάνωσης όπου θα βγει και ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παγκόσμιο Κύπελλο FIBA Γαλλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark