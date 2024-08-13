Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τσέλσι: Νέο συμβόλαιο μέχρι το 2033 στον Πάλμερ

Δίχως δεύτερη κουβέντα συμφώνησε στην επέκταση του συμβολαίου του έως το ... 2033 ο Κόουλ Πάλμερ, που επιβραβεύτηκε από την Τσέλσι για τη φοβερή, πρώτη του αγωνιστική περίοδο με την μπλε φανέλα

Πάλμερ

Ο Άγγλος επιθετικός στην πρώτη του ποδοσφαιρική χρονιά με την μπλε φανέλα έκανε φοβερά και τρομερά πράγματα.

Δεν το περίμενε κανείς κι όμως εκείνος άνοιξε τα φτερά του μακριά από τον Πεπ Γκουαρδιόλα, επέλεξε να φύγει από τη Σίτι και μετακινήθηκε στο Λονδίνο για χάρη της Τσέλσι.

Του πήγαν όλα καλά, έφτασε μέχρι και το Euro 2024, είχε ασίστ στον προημιτελικό και γκολ στον μεγάλο τελικό και οι «μπλε» του είχαν καταστήσει σαφές ότι θα τον επιβράβευαν άμεσα.

Αυτό έγινε και τώρα ο 22χρονος ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το ... 2033 έπειτα από τη διετή επέκταση του συμφωνητικού με το κλαμπ, ενώ, του έγινε και γενναία αύξηση απολαβών!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τσέλσι ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark