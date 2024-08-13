Τσέλσι: Νέο συμβόλαιο μέχρι το 2033 στον Πάλμερ

Ο Άγγλος επιθετικός στην πρώτη του ποδοσφαιρική χρονιά με την μπλε φανέλα έκανε φοβερά και τρομερά πράγματα.

Δεν το περίμενε κανείς κι όμως εκείνος άνοιξε τα φτερά του μακριά από τον Πεπ Γκουαρδιόλα, επέλεξε να φύγει από τη Σίτι και μετακινήθηκε στο Λονδίνο για χάρη της Τσέλσι.

Του πήγαν όλα καλά, έφτασε μέχρι και το Euro 2024, είχε ασίστ στον προημιτελικό και γκολ στον μεγάλο τελικό και οι «μπλε» του είχαν καταστήσει σαφές ότι θα τον επιβράβευαν άμεσα.

Αυτό έγινε και τώρα ο 22χρονος ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το ... 2033 έπειτα από τη διετή επέκταση του συμφωνητικού με το κλαμπ, ενώ, του έγινε και γενναία αύξηση απολαβών!

