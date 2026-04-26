Ημέρα γιορτής και χαράς στην Κόβεντρι για το καμάρι της πόλης!

Το μεσημέρι της Κυριακής (26/04) η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο Ρέξαμ (3-1) για την 45η και προτελευταία αγωνιστική της Championship, για να ακολουθήσει ένα τεράστιο πάρτι στην «Coventry Building Society Arena»!

Και αυτό διότι μετά το τέλος του αγώνα οι «Sky Blues» μαζί με τους χιλιάδες φίλους της ομάδας που κατέκλυσαν από άκρη σε άκρη το γήπεδο, πραγματοποίησαν την ιστορική του φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλήματος, προτού ετοιμαστούν για την άνοδο στην Premier League μετά από 25 χρόνια αναμονής!

COVENTRY CITY ARE THE 2025/26 CHAMPIONSHIP WINNERS! 🏆 pic.twitter.com/PWU53iYZ4P — Sky Sports Football (@SkyFootball) April 26, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.