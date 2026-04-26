Ημέρα γιορτής στην Κόβεντρι: Λάμπαρντ και παίκτες σήκωσαν την κούπα της Championship - Βίντεο

Ημέρα γιορτής για την Κόβεντρι, με την ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ να επικρατεί εντός έδρας με 3-1 της Ρέξαμ και να σηκώνει την κούπα της Championship

Κόβεντρι

Ημέρα γιορτής και χαράς στην Κόβεντρι για το καμάρι της πόλης!

Το μεσημέρι της Κυριακής (26/04) η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο το εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο Ρέξαμ (3-1) για την 45η και προτελευταία αγωνιστική της Championship, για να ακολουθήσει ένα τεράστιο πάρτι στην «Coventry Building Society Arena»!

Και αυτό διότι μετά το τέλος του αγώνα οι «Sky Blues» μαζί με τους χιλιάδες φίλους της ομάδας που κατέκλυσαν από άκρη σε άκρη το γήπεδο, πραγματοποίησαν την ιστορική του φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλήματος, προτού ετοιμαστούν για την άνοδο στην Premier League μετά από 25 χρόνια αναμονής!

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Premier League
