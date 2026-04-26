Τη θέση τους στον δεύτερο γύρο του Mutua Madrid Open κλείδωσαν οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Λουτσιάνο Νταρντέρι, περνώντας με σχετική άνεση τους Μαρσέλο Μέλο και Αλεξάντερ Τζβέρεφ επικρατώντας 2-0 (7-5, 6-4).

Αμφίρροπο ήταν το ματς στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με τους Μέλο και Τζβέρεφ να μπαίνουν πολύ δυναμικά παίρνοντας νωρίς το προβάδισμα με 3-0 και 4-1, ωστόσο εκεί οι Τσιτσιπάς και Νταρντέρι ανέβασαν στροφές επιστρέφοντας στον αγώνα και εν τέλει με 7-5 πανηγύρισαν το 1-0, βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη.

Στο δεύτερο σετ το παιχνίδι ήταν αρκετά διαφορετικό με την ομάδα του Έλληνα τενίστα να παίρνει αυτή κεφάλι στο σκορ με 3-1. Ο αγώνας εφόσον έφτασε σε εκείνο το σημείο είχε πάρει ήδη τον δρόμο του και με τον Τσιτσιπά να καθαρίζει στο φινάλε με δικό του σερβίς το ματς με 6-4 διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Την Τρίτη (28/04), Τσιτσιπάς και Νταρντέρι θα διεκδικήσουν μια θέση στα προημιτελικά της Μαδρίτης, απέναντι είτε στους νικητές της μονομαχίας Σιμόνε Μπολέλι – Αντρέα Βαβασόρι εναντίον Γκουίντο Αντρεόζι – Μάνουελ Γκουινάρντ.

