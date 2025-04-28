Για ειλημμένη απόφαση να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από την Μπάγερ Λεβερκούζεν ο Τσάμπι Αλόνσο.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολίερι, ο Ισπανός πρόκειται μάλιστα να ανακοινώσει την απόφαση του πως φεύγει, κάτι για το οποίο είναι ήδη γνώστες οι υπεύθυνοι της γερμανικής ομάδας.

Μάλιστα, στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει επιλέξει τον Τσάμπι Αλόνσο ως τον αντικαταστάτη του Κάρλο Αντσελότι. Έχουν ήδη συμφωνήσει τους όρους του συμβολαίου που θα υπογράψουν το οποίο -πιθανότατα θα έχει ισχύ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Την ίδια στιγμή η Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει αρχίσει τις κινήσεις για να βρει νέο προπονητή με τους υπεύθυνους της να έχουν επικοινωνήσει με μάνατζερ για να τρέξουν οι διαδικασίες εύρεσης νέου προπονητή.

Να θυμίσουμε ότι στο συμβόλαιο που έχει ο Τσάμπι Αλόνσο με την Λεβερκούζεν υπάρχει όρος που του δίνει τη δυνατότητα να αποχωρήσει για την Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς να χρειάζεται να υπάρξει κάποιο ποσό ως ρήτρα αποδέσμευσης.

