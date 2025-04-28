bwin: Η «εκτόξευση» της Τζένγκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!

Επιστροφή στις μεγάλες ρίψεις, επιστροφή στα ρεκόρ και τις εντυπωσιακές παραστάσεις. Η αθλήτρια του ακοντισμού και μέλος της Team Future της bwin, Ελίνα Τζένγκο, έκλεψε την παράσταση στο μίτινγκ του Diamond League της Σιαμέν στην Κίνα και κέντρισε τα βλέμματα όλων των φιλάθλων. Οι ρίψεις ήταν εξαιρετικές και αυτή στα 64,75 μ. την έστειλε στο ερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο. Η αθλήτρια της bwin αποτύπωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και με την αυτοπεποίθηση στα ύψη παραμένοντας στην elite του αγωνίσματος.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ, άρχισε τον αγώνα της με 53,56μ., όμως έπειτα ανέβηκε σημαντικά, αφού στη δεύτερη προσπάθεια έστειλε το ακόντιο στα 61,62μ, βολή που αποτελούσε και νέο ρεκόρ μίτινγκ. Από εκεί και πέρα, κάθε βολή της ήταν καλύτερη. Η Τζένγκο συνέχισε με 62,64μ., 63,12μ. και στην πέμπτη της προσπάθεια έριξε 64,75μ. γνωρίζοντας την αποθέωση. Ήταν η πρώτη νίκη της στη σειρά αγώνων Diamond League, παρ' ότι ο ακοντισμός γυναικών δεν ήταν στο επίσημο πρόγραμμα του αγώνα.

Το μέλος της Team Future της bwin, βρήκε την 3η καλύτερη επίδοση της καριέρας της, μετά τα 65,81μ. που της χάρισαν τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Μόναχο το 2022 και τα 65,40μ. που πέτυχε τον Μάιο του 2022 στην Οστράβα.

«Μπήκα συγκεντρωμένη να κάνω το καλύτερο και το έκανα. Στόχος μου σήμερα ήταν να ρίξω με καλή τεχνική. Στην πρώτη βολή έριξα περισσότερο με τη δύναμη, αλλά μετά συγκεντρώθηκα και έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Πηγαίνουμε βήμα-βήμα από εδώ και πέρα» τόνισε η Ελίνα Τζένγκο, η οποία ετοιμάζει τη δική της αντεπίθεση.

Η νεαρότερη Πρωταθλήτρια Ευρώπης όλων των εποχών στο αγώνισμα του ακοντισμού ξέρει να παλεύει, διαρκώς να προσπαθεί και τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν έγιναν μέσο παρηγοριάς και δύναμης. Παρά τις αντίξοες συνθήκες κατάφερε να μείνει στην elite και από τα… χωράφια της Νέας Καλλικράτειας βρέθηκε στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης. Άλλωστε, το νέο υπερσύγχρονο κλειστό γυμναστήριο στην Καλλικράτεια προσφορά του βραβευμένου brand της δίνει την ευκαιρία να παλεύει υπό διαφορετικούς όρους στις αντίξοες συνθήκες που βιώνει ο αθλητισμός στη χώρα μας.

Η bwin στηρίζει τη νέα γενιά Ελλήνων Ολυμπιονικών που προσπαθούν καθημερινά να πετύχουν τους στόχους τους. Τους βοηθά να εξελιχθούν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους εκπροσωπώντας τη χώρα μας. To βραβευμένο brand στέκεται αρωγός στην προσπάθειά τους για διάκριση, προσφέροντας τα απαραίτητα μέσα και ευκαιρίες για να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Ελλάδα.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.