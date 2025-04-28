Πανιώνιος: «Μπόμπαν, σ' αγαπάμε, ποτέ δεν σε ξεχνάμε»

Σαν σήμερα πριν από 32 χρόνια σημειώθηκε ένα από τα πιο σοκαριστικά σκηνικά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Όταν o Μπόμπαν Γιάνκοβιτς χτύπησε το κεφάλι του στη βάση της μπασκέτας σε ένα Πανιώνιος-Παναθηναϊκός για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος, όντας εκνευρισμένος για ένα εις βάρος του φάουλ.



Από τότε άλλαξαν τα πάντα για τον ίδιο, αφού η ζημιά ήταν ανεπανόρθωτη και για τα υπόλοιπα 13 χρόνια της ζωής έμεινε καθηλωμένος σε καροτσάκι, λόγω ρήξης νωτιαίου μυελού και κάταγμα στον έκτο αυχενικό σπόνδυλο.

