Τρέλα για τον Τσιτσιπά στο US Open: Νεαρός θαυμαστής του πήγε στο γήπεδο με... μινιατούρα του!

Την αποθέωση γνωρίζει τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με αρκετούς θαυμαστές του να δείχνουν συνεχώς τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του.

Ωστόσο, ένας νεαρός οπαδός του Έλληνα πρωταθλητή το... πήγε σε άλλο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του με τον Ντομινίκ Στρίκερ για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, ο εν λόγω θαυμαστής του έδειξε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο την αφοσίωσή του στον «Στεφ», φέρνοντας στο γήπεδο μία... μινιατούρα του!

Bringing your Stefanos Tsitsipas bobblehead to the #USOpen.



Fan level 3,000 👏 pic.twitter.com/MLVsxuVp5K