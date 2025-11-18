Οι Μπακς έχασαν με 118-106 από τους Καβαλίερς και υποχώρησαν στο 8-7, αλλά αυτό είναι το λιγότερο... Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε λίγο πριν το ημίχρονο του αγώνα με πρόβλημα στον προσαγωγό και αναμένονται τα αποτελέσματα της μαγνητικής για να φανεί πόσο καιρό θα μείνει εκτός.

Ο Greek Freak είχε προλάβει να μετρήσει 14 πόντους με 2/3 βολές και 6/10 δίποντα, καθώς επίσης 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 13 λεπτά, μέχρι να αποσυρθεί οριστικά με 3:03 να απομένουν και με το Κλίβελαντ μπροστά με έναν πόντο (50-49).

«Δεν φαίνεται καλό, μόνο αυτό μπορώ να πω. Θα πούμε περισσότερα αύριο», δήλωσε μετά τον αγώνα εμφανώς ανήσυχος ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς. «Είχε κάποιες ενοχλήσεις στην πρώτη περίοδο, τον ρώτησα και μου είπε πως είναι εντάξει. Μετά έπιασε ξανά εκείνο το σημείο και επανέλαβε πως ήταν καλά. Την τρίτη φορά ένιωσε πόνο, αλλά θεωρώ πως το πρόβλημα είχε αρχίσει νωρίτερα», πρόσθεσε.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 37 πόντους και 7 ασίστ για τους «Καβς», που ανέβηκαν στο 10-5, ενώ ο Σαμ Μέριλ πρόσθεσε 20 πόντους με 6/9 τρίποντα.

Για τους Μπακς, ο Ράιαν Ρόλινς είχε 24 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ πρόσθεσε 15 πόντους με 7 ριμπάουντ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν χρησιμοποιήθηκε.

Επόμενο ματς για τους Μπακς είναι αυτό με τους Σίξερς τα ξημερώματα της Παρασκευής (3:00) στο Μιλγουόκι.

Δωδεκάλεπτα: 26-33, 59-57, 92-88, 118-106

