Ντραγκόφσκι: Έπαιξε σε επίσημο ματς με την εθνική Πολωνίας έπειτα από 3,5 χρόνια

Ιδιαίτερη ημέρα για τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι! Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια της Πολωνίας στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μάλτα για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Αυτή ήταν η πρώτη του συμμετοχή σε επίσημο ματς μετά από 3,5 χρόνια. Συγκεκριμένα, ήταν βασικός στην ήττα με 6-1 από το Βέλγιο για το Nations League, ενώ σήμερα έκανε τη δεύτερη του παρουσία σε επίσημο αγώνα με το εθνόσημο. Συνολικά ήταν η τέταρτη.

Η πιο πρόσφατη εμφάνισή του με την Πολωνία καταγράφεται στις 10 Σεπτεμβρίου, αλλά ήταν σε φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία.

Παράλληλα, στο αρχικό σχήμα ήταν ο Κεντζιόρα του ΠΑΟΚ για τους φιλοξενούμενους, ενώ από πλευράς γηπεδούχων ξεκίνησαν ο Γκιγιόμιερ του Πανσερραϊκού και ο Σαταριάνο της Athens Kallithea.

