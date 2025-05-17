Μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, ο Άρης νίκησε το Μαρούσι 114-109 στο «Αλεξάνδρειο» και έκλεισε με χαμόγελα τη φετινή αγωνιστική περίοδο, η οποία θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ χειρότερα με βάση το πώς ξεκίνησε για τους Θεσσαλονικείς.

Η αναμέτρηση αυτή μοιάζει ήταν η τελευταία του Βασίλη Τολιόπουλου με την κίτρινη φανέλα. Παρόλο που έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ο ηγέτης του Άρη θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του από την επόμενη σεζόν, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ίδιος στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι.

Ο Έλληνας διεθνής τόνισε πως ήρθε η ώρα να κάνει το βήμα παραπάνω, υπονοώντας πως θα αγωνιστεί σε έναν σύλλογο υψηλότερου επιπέδου από τον Άρη, πιθανότατα στη Euroleague. Παρ' όλα αυτά, δεν αποκάλυψε κάτι παραπάνω για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αναφέροντας πως ακόμη δεν υπάρχει κάτι επίσημο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βασίλης Τολιόπουλος στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Ήταν ένα παιχνίδι που απολαύσαμε όλοι. Φάνηκε και από την παράταση. Για τελευταίο ματς ήταν πολύ όμορφη τελευταία εντύπωση και το απόλαυσε ο κόσμος».

Για τα προβλήματα στον φετινό Άρη:

«Από την αρχή είχαμε ατυχίες, τραυματισμούς, ματς που χάθηκαν στον πόντο. Αυτά συμβαίνουν. Εσύ πρέπει να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό».

Για την αποθέωση στον κόσμο:

«Ηταν ο αποχαιρετισμός μου. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για ό,τι καταφέραμε αυτά τα χρόνια και αισθάνομαι γεμάτος με την αγάπη του κόσμου. Δεν περίμενα ποτέ να ζήσω κάτι τέτοιο. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ».

Για το πόσο τον βοήθησε ο Άρης:

«Ο Άρης με βοήθησε. Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς τον Άρη, να έχω παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στην Εθνική. Ήρθε η ώρα να κάνω το βήμα παραπάνω. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

Για την επόμενη ομάδα του:

«Όταν υπάρχει κάτι επίσημο, θα το συζητήσουμε τότε».

