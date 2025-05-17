Πανέτοιμη για το Άμπου Ντάμπι έδειξε η Φενέρμπαχτσε!

Λίγες μέρες πριν τον ημιτελικό του Final Four με τον Παναθηναϊκό (23/05), η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση, διαλύοντας με σκορ 94-70 τη Γαλατάσαραϊ στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης για το τουρκικό πρωτάθλημα.

Κάπως έτσι, η Φενέρ παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 27-3, ενώ οι δευτεραθλητές του BCL έμειναν στο 14-15 και χαμηλότερα στη βαθμολογία. Ο Γιασικεβίτσιους πήγε σε ροτέισον 10 παικτών (Μπάλντουιν, ΜακΚόλουμ, Χολ, Γκούντουριτς, Μπιμπέροβιτς, Κόλσον, Χέιζ, Μπιρσέν, Μέλι, Σανλί), όμως δεν χρειάστηκαν περισσότεροι.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν με 16 πόντους ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ενώ 15 έβαλε ο Γουέιντ Μπόλντγουιν, 14 ο Μάρκο Γκούντουριτς, 12 ο Μετετζάν Μπιρσέν και 10 ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Από τους ηττημένους, πάλεψαν οι Αχμέτ Τουντσέρ (15 πόντοι), Τάιρον Γουάλας και Τζέιμς Πάλμερ (10 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 53-32, 75-52, 94-70

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Σανλί 4 (5 ριμπάουντ), Χέιζ 10 (3/8 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Χολ 7 (1), Γκούντουριτς 14 (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κόλσον 8 (2/5 δίποντα, 4/6 βολές, 3 ριμπάουντ), ΜακΚόλουμ 2, Μπίρσεν 12 (3/4 τρίποντα), Μπάλντουιν 15 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Μέλι 3 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μαχμούτογλου 3 (1), Μπιμπέροβιτς 16 (4/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Εκσίογλου

