«Το θέμα Γιαννούλη θα απασχολήσει την Άουγκσμπουργκ εβδομάδες»

Ο ΠΑΟΚ θέλει να ξεκαθαρίσει γρήγορα η υπόθεση του Γιαννούλη, ωστόσο δε φαίνεται κάτι τέτοιο να είναι πιθανό να συμβεί.

Γερμανικό δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Άουγκσμπουργκ δε βιάζεται να πάρει μια απόφαση και εκτιμά ότι θα πάρει εβδομάδες για να αποφασίσει τι θα κάνει με την περίπτωσή του.

«Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να επιδιώκει να πάρει τον Δημήτριο Γιαννούλη. Η Άουγκσμπουργκ δεν πιέζεται να πουλήσει. Για τον 30χρονο, θα ήταν μια επιστροφή στην πρώην ομάδα του, με την οποία είχε ήδη συμβόλαιο μέχρι το 2021. Ωστόσο, η Άουγκσμπουργκ έχει το πάνω χέρι: Ο Δημήτριος Γιαννούλης έχει συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι τον Ιούνιο του 2028 και η ομάδα της Μπουντεσλίγκα θα ήθελε ιδανικά να κρατήσει τον Έλληνα διεθνή για τουλάχιστον μια ακόμη σεζόν. Η Άουγκσμπουργκ δεν χρειάζεται γρήγορη πώληση», αναφέρει η ιστοσελιδα, come-on.de και συνεχίζει:

«Ωστόσο, η ιστορία της μεταγραφής συνεχίζεται εδώ και αρκετό καιρό. Ο Δημήτριος Γιαννούλης είχε εκφράσει στο παρελθόν ενδιαφέρον για επιστροφή στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Μένει να δούμε αν αυτό θα συμβεί τελικά ή αν η Άουγκσμπουργκ θα απορρίψει αυτήν και οποιεσδήποτε περαιτέρω προσφορές από τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι πιθανό να απασχολήσει τον σύλλογο για μερικές ακόμη εβδομάδες.

Την περασμένη σεζόν, ο Δημήτριος Γιαννούλης πραγματοποίησε 29 εμφανίσεις για την Άουγκσμπουργκ, συνεισφέροντας δύο γκολ και πέντε ασίστ στη γενικά άνετη σεζόν των Fuggerstadter. Είναι πολύ πιθανό αυτές να είναι οι τελευταίες του εμφανίσεις για την ομάδα».

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