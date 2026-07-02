MVP της σεζόν στην Stoiximan GBL ο Φουρνιέ

Ο Εβάν Φουρνιέ εξαργύρωσε την εξαιρετική του σεζόν με τον Ολυμπιακό, καθώς αναδείχθηκε MVP της σεζόν 2025/26 στη Stoiximan GBL.

Ο Φουρνιέ κυριάρχησε σε όλες τις επιμέρους ψηφοφορίες για την ανάδειξη του κορυφαίου παίκτη της χρονιάς. Στην ψηφοφορία των δημοσιογράφων συγκέντρωσε το 73,17% των ψήφων (30), αφήνοντας δεύτερο τον συμπαίκτη του, Σάσα Βεζένκοφ, με 24,39% (10).

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων της Stoiximan GBL, όπου ο Γάλλος έλαβε το 50% των ψήφων (11), έναντι 18,18% (4) του Βεζένκοφ.

Πρώτος αναδείχθηκε και στην ψηφοφορία του κοινού, συγκεντρώνοντας το 22,16% (448 ψήφοι), με τον Βεζένκοφ να ακολουθεί με 18,52% (375).

Ο Φουρνιέ αγωνίστηκε σε 22 παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας κατά μέσο όρο 12.7 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ, με 60.8% στα δίποντα, 40.8% στα τρίποντα και 82.7% στις βολές.

Μετά τη βράβευσή του, ο Φουρνιέ ευχαρίστησε όσους τον ψήφισαν, ξεκαθαρίζοντας πως πάνω απ' όλα βάζει την ομάδα. «Εκτιμώ πραγματικά αυτή τη διάκριση. Ήρθα στον Ολυμπιακό για να ανταγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο και να κερδίζω. Αυτός ήταν ο στόχος μου από την πρώτη μέρα και δεν έχει αλλάξει. Το βραβείο του MVP είναι μια όμορφη αναγνώριση, αλλά δεν αλλάζει τον τρόπο που σκέφτομαι. Πάντα θα βάζω την ομάδα πάνω απ' όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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