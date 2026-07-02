Ο Κόντι Μίλερ – ΜακΙντάιρ είναι και με τη βούλα νέα προσθήκη στη θέση των γκαρντ για τον Ολυμπιακό.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Αμερικανός με τους «ερυθρόλευκους» για να βοηθήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει τριετή διάρκεια.

Ο 32χρονος αθλητής αποχώρησε από τον Ερυθρό Αστέρα και το συμφωνητικό του με τους Πειραιώτες θα του αποφέρει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Codi Miller-McIntyre. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 01/06/94

Υπηκοότητα: ΗΠΑ-Βουλγαρία

Ύψος: 1.91

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Wake Forest (2012–2016)

Leuven Bears (2016–2017)

Parma (2017–2018)

Texas Legends (2018)

Zenit Saint Petersburg (2018–2019)

Cedevita Olimpija (2019–2020)

Partizan (2020–2021)

JL Bourg (2021)

Andorra (2021–2022)

Gaziantep (2022–2023)

Saski Baskonia (2023–2024)

Crvena zvezda (2024–2026)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 12.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Στην ΑΒΑ League είχε μέσο όρο 10.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 0.8 κλεψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Κυπελλούχος Σερβίας (2025, 2026)

Ατομικές

Κορυφαίος πασέρ στην Ευρωλίγκα (2024, 2026)

Πρώτος στις ασίστ στο Ρωσικό Πρωτάθλημα (2018)

Κορυφαίος σκόρερ στο Βελγικό Πρωτάθλημα (2017)

Πρώτος στις ασίστ στο Βελγικό Πρωτάθλημα (2017)

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