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Παναθηναϊκός: Μαθήματα τακτικής από Νίστρουπ σε παίκτες στο βροχερό Άπελντοορν

«Φροντιστήριο» από τον Τζέικομπ Νίστρουπ στους παίκτες του Παναθηναϊκού στο Άπελντοορν υπό βροχή, το πρωί της Πέμπτης, μετά το φιλικό με την Χέλμοντ

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Ντε Φράι

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δούλεψαν το πρωί της Πέμπτης σε βροχερές συνθήκες στο Άπελντοορν. Το πρόγραμμα ήταν χαλαρό μετά το παιχνίδι με την Χέλμοντ, ενώ και η βροχή κάποια στιγμή έγινα αρκετά έντονη.

Στο πρώτο κομμάτι, για περίπου 20 λεπτά, ο Νίστρουπ μάζεψε όλους τους παίκτες του και τους έκανε... φροντιστήριο.

Ήταν μια θεωρία τακτικής, μιλώντας τους δίχως μπάλα, για το παιχνίδι της Τετάρτης. Όσα του άρεσαν, όσα οφείλει να διορθώσει και το θέμα των κινήσεων και των τοποθετήσεων των ποδοσφαιριστών.

Μετά οι περισσότεροι έκαναν τρέξιμο υπό βροχή και οι υπόλοιποι έκαναν κάποιες μεταβιβάσεις μεταξύ τους, σε γκρουπ που συμμετείχαν οι Ντε Φράι, Ράστοντερ και Ντέσερς.

Δείτε βίντεο του sportfm:

@sporfm946 Πλάνα από την προπόνηση του Παναθηναϊκού στο βροχερό Άπελντοορν. #sporfm #panathinaikos #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - sporfm946
Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Γιάκομπ Νίστρουπ ποδόσφαιρο
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