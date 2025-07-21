Το πρώτο μήνυμα του Ρίτσαρντ Σιάο: «Η 21η Ιουλίου είναι μια μέρα υπερηφάνειας για μένα - Άρη θυμήσου…»

Ο Άρης γύρισε σελίδα και μπήκε επίσημα σε μια νέα εποχή, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ενέκρινε τη μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ στον 24χρονο επιχειρηματία Ρίτσαρντ Σιάο. Ο νεαρός επενδυτής είναι πλέον το νέο «αφεντικό» των «κιτρίνων», σηματοδοτώντας μια φάση ανανέωσης και φιλοδοξίας για τον ιστορικό σύλλογο. Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Σιάο έστειλε το πρώτο του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας, χαρακτηρίζοντας την 21η Ιουλίου ως ημέρα υπερηφάνειας για τον ίδιο. Τόνισε τη σημασία και το βάρος της ιστορίας που κουβαλά ο Άρης, ενώ δεσμεύτηκε να τιμήσει το παρελθόν και να χτίσει ένα μέλλον αντάξιο της φανέλας και των φιλάθλων της ομάδας.

Η ανάρτηση του Ρίτσαρντ Σιάο μετά τις εξελίξεις στην ΚΑΕ Άρης:



«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια στιγμή υπερηφάνειας για μένα και τον Όμιλο RHC: Ολοκληρώσαμε επίσημα την επένδυσή μας στην ΚΑΕ Άρης, έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους μπάσκετ στην Ευρώπη.



Είμαστε περήφανοι που γινόμαστε οι κύριοι ιδιοκτήτες αυτής της απίστευτης ομάδας και που βοηθάμε στην προώθηση της κληρονομιάς της. Ο Άρης έχει μια ιστορία που επιβάλλει βαθύ σεβασμό και μια απαράμιλλη βάση οπαδών. Μπαίνουμε σε αυτό το νέο κεφάλαιο με ταπεινότητα, ένα μακροπρόθεσμο όραμα και μια δέσμευση για αριστεία -εντός και εκτός γηπέδου.



Σύντομα θα έχουμε πολλά περισσότερα να μοιραστούμε, συμπεριλαμβανομένης της συνέντευξης Τύπου αυτή την εβδομάδα στο Nick Galis Hall. Προς το παρόν, θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλους όσους το έκαναν αυτό δυνατό.



Αυτή η ώρα ήρθε ξανά!



Άρη θυμήσου…»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.