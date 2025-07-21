Άρης: Η ΕΕΑ ενέκρινε τη μεταβίβαση του 90% των μετοχών της ΚΑΕ στον Ρίτσαρντ Σιάο

Η ημερομηνία της 21ης Ιουλίου, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στα κιτάπια της ιστορίας του Άρη, καθώς αποτελεί ημέρα «ορόσημο» για την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ!



Και αυτό διότι, σήμερα το μεσημέρι, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ενέκρινε την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Άρη, με τη μεταβίβαση του 90% των μετοχών της ομάδας στην εταιρία «Black & Yellow Holdings Limited», ιδιοκτησίας του Ρίτσαρντ Σιάο.

Η ανακοίνωση της ΕΕΑ:

Η ΕΕΑ συνεδρίασε σήμερα προκειμένου να ανάψει το «πράσινο φως» και να δώσει το τελικό «Οκ» για την μεταβίβαση του μετοχικού πακέτου του συλλόγου στην εταιρία του 24χρονου επιχειρηματία. Το «παρών» στη συνεδρίαση έδωσαν οι Αγαπητός Διακογιάννης και Βύρων Αντωνιάδης, συνοδευόμενοι από τη νομική ομάδα του επενδυτικού οργανισμού.Μάλιστα, κατόπιν πρόσκλησης του, σήμερα το απόγευμα, θα γίνει συνάντηση των εκπροσώπων της νέας ιδιοκτησίας με τονΠλέον, ο Άρης μπαίνει σε νέα εποχή και μέσαώστε, να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός του συλλόγου ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.1. Άδεια 69 και 69Α ΚΑΕ ΑΡΗΣBlack & Yellow Holdings Limited (90,00%)ΧΟΡΗΓΕΙ2. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 30.06.2025 Γ.Σ.της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ3. Αίτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ περί επιστροφής της εγγυητικής της επιστολής, αγωνιστικήςπεριόδου 2024-2025.ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ. Επιστρέφει.

