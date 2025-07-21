Άρης: Η ΕΕΑ ενέκρινε τη μεταβίβαση του 90% των μετοχών της ΚΑΕ στον Ρίτσαρντ Σιάο

Η ημερομηνία της 21ης Ιουλίου, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στα κιτάπια της ιστορίας του Άρη, καθώς αποτελεί ημέρα «ορόσημο» για την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ!
Και αυτό διότι, σήμερα το μεσημέρι, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ενέκρινε την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Άρη, με τη μεταβίβαση του 90% των μετοχών της ομάδας στην εταιρία «Black & Yellow Holdings Limited», ιδιοκτησίας του Ρίτσαρντ Σιάο.
Η ΕΕΑ συνεδρίασε σήμερα προκειμένου να ανάψει το «πράσινο φως» και να δώσει το τελικό «Οκ» για την μεταβίβαση του μετοχικού πακέτου του συλλόγου στην εταιρία του 24χρονου επιχειρηματία. Το «παρών» στη συνεδρίαση έδωσαν οι Αγαπητός Διακογιάννης και Βύρων Αντωνιάδης, συνοδευόμενοι από τη νομική ομάδα του επενδυτικού οργανισμού.
Μάλιστα, κατόπιν πρόσκλησης του Γιάννη Βρούτση, σήμερα το απόγευμα, θα γίνει συνάντηση των εκπροσώπων της νέας ιδιοκτησίας με τον αναπληρωτή Yπουργό Αθλητισμού στο γραφείο του.
Πλέον, ο Άρης μπαίνει σε νέα εποχή και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι ανακοινώσεις των συμφωνιών με προπονητή και παίκτες, ώστε, να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός του συλλόγου ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.
Η ανακοίνωση της ΕΕΑ:
1. Άδεια 69 και 69Α ΚΑΕ ΑΡΗΣ
Black & Yellow Holdings Limited (90,00%)
ΧΟΡΗΓΕΙ
2. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στην από 30.06.2025 Γ.Σ.
της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
3. Αίτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ περί επιστροφής της εγγυητικής της επιστολής, αγωνιστικής
περιόδου 2024-2025.
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ. Επιστρέφει.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.