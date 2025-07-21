Λογαριασμός
Επίσημο το super deal 75 εκατ. ευρώ της Γιουνάιτεντ για Εμπεμό

Ο Μπράιαν Εμπεμό αποτελεί ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την Μπρέντφορντ να βάζει στα ταμεία της περισσότερα από 75 εκατ. ευρώ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επίσημο το deal 75 εκατ. ευρώ για Εμπεμό

Την 3η μεταγραφή της στο καλοκαιρινό παζάρι ολοκλήρωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μπράιαν Εμπεμό από την Μπρέντφορντ. Μια κίνηση που κόστισε το ποσό των 75 εκατ. ευρώ στην ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, όσα είχε κοστίσει και αυτή του Κούνια από τη Γουλβς.

Με τον σύλλογο να έχει δώσει άλλα 4 εκατ. ευρώ στη Σέρο Πορτένιο για τον Ντιέγκο Λεόν, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει ήδη ξοδέψει περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ. Και να αναμένεται πλέον περαιτέρω ενίσχυση, άρα το ποσό θα ανέβει ακόμη περισσότερο.

Μπρέντφορντ είχε αγοράσει τον Εμπεμό από την Τρουά με 6,5 εκατ. ευρώ το 2019 και τον πουλάει με τα… δεκαπλάσια και πλέον. Μέτρησε με τη φανέλα της αυτή την εξαετία 242 παιχνίδια με 70 γκολ και 51 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
