Παναθηναϊκός: Επική ανάρτηση για την αναμέτρηση με τη Ρέιντζερς - Δείτε φωτό

Σε επική ανάρτηση προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρέιντζερς στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Στην ανάρτηση ο Παναθηναϊκός αναπαρίσταται σαν Θεά Αθηνά, με την ασπίδα να έχει το τριφύλλι, ενώ η Ρέιντζερς σαν λιοντάρι, λόγω του εμβλήματός της.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας στη Γλασκώβη, όπου αύριο (22/07, 21:45) θα δώσει την πρώτη του μεγάλη μάχη απέναντι στη Ρέιντζερς. Το «τριφύλλι» ταξίδεψε στη Σκωτία με πίστη, φιλοδοξία και ξεκάθαρο στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Αθήνα. Ο Ρουί Βιτόρια, στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα, μίλησε για την πρόκληση της Ρέιντζερς, την ετοιμότητα της ομάδας του και τη σημασία της συγκέντρωσης σε κάθε λεπτομέρεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.