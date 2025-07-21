Παναθηναϊκός: Επική ανάρτηση για την αναμέτρηση με τη Ρέιντζερς - Δείτε φωτό

Σε επική ανάρτηση προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρέιντζερς στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League.
Στην ανάρτηση ο Παναθηναϊκός αναπαρίσταται σαν Θεά Αθηνά, με την ασπίδα να έχει το τριφύλλι, ενώ η Ρέιντζερς σαν λιοντάρι, λόγω του εμβλήματός της.
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας στη Γλασκώβη, όπου αύριο (22/07, 21:45) θα δώσει την πρώτη του μεγάλη μάχη απέναντι στη Ρέιντζερς. Το «τριφύλλι» ταξίδεψε στη Σκωτία με πίστη, φιλοδοξία και ξεκάθαρο στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Αθήνα. Ο Ρουί Βιτόρια, στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα, μίλησε για την πρόκληση της Ρέιντζερς, την ετοιμότητα της ομάδας του και τη σημασία της συγκέντρωσης σε κάθε λεπτομέρεια.
Athens vs Glasgow. Shield vs Roar.— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 21, 2025
The battle begins.🦁☘️#Panathinaikos #PAOFC #UCL #RANPAO pic.twitter.com/TcEwwpA0Hj
