Το πρόγραμμα των τελικών της Volley League ανδρών

Η ΕΣΑΠ ανακοίνωσε τη Μεγάλη Τετάρτη το πρόγραμμα των τελικών της Volley League ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό, με το πρώτο ματς να διεξάγεται την Τετάρτη του Πάσχα

Βόλεϊ

Στις 23 του μήνα θα ξεκινήσει η σειρά των τελικών της Volley League ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε τη Μεγάλη Τετάρτη η ΕΣΑΠ, η οποία όρισε τον τρίτο για τις 7/5 και τον πέμπτο (αν χρειαστεί) μια εβδομάδα αργότερα.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα:
1ος τελικός Play Off 2024-25 - Τετάρτη Πάσχα 23 Απριλίου 2025 Γυμναστήριο Μετς 19:00 (ΕΡΤ): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
2ος τελικός Play Off 2024-25 - Τετάρτη 30 Απριλίου 2025Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη 18:30 (ΕΡΤ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Παναθηναϊκός Α.Ο.
3ος τελικός Play Off 2024-25 - Τετάρτη 7 Μαΐου 2025 Γυμναστήριο Μετς 19:00 (ΕΡΤ): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
4ος τελικός Play Off 2024-25 - Σάββατο 10 Μαΐου 2025 (αν χρειαστεί) Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη 19:00 (ΕΡΤ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Παναθηναϊκός Α.Ο.
5ος τελικός Play Off 2024-25 - Τετάρτη 14 Μαΐου 2025 (αν χρειαστεί) Γυμναστήριο Μετς 19:00 (ΕΡΤ): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

