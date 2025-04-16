Το πρόγραμμα των τελικών της Volley League ανδρών

Στις 23 του μήνα θα ξεκινήσει η σειρά των τελικών της Volley League ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε τη Μεγάλη Τετάρτη η ΕΣΑΠ, η οποία όρισε τον τρίτο για τις 7/5 και τον πέμπτο (αν χρειαστεί) μια εβδομάδα αργότερα.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα:

1ος τελικός Play Off 2024-25 - Τετάρτη Πάσχα 23 Απριλίου 2025 Γυμναστήριο Μετς 19:00 (ΕΡΤ): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

2ος τελικός Play Off 2024-25 - Τετάρτη 30 Απριλίου 2025Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη 18:30 (ΕΡΤ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Παναθηναϊκός Α.Ο.

3ος τελικός Play Off 2024-25 - Τετάρτη 7 Μαΐου 2025 Γυμναστήριο Μετς 19:00 (ΕΡΤ): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

4ος τελικός Play Off 2024-25 - Σάββατο 10 Μαΐου 2025 (αν χρειαστεί) Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη 19:00 (ΕΡΤ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Παναθηναϊκός Α.Ο.

5ος τελικός Play Off 2024-25 - Τετάρτη 14 Μαΐου 2025 (αν χρειαστεί) Γυμναστήριο Μετς 19:00 (ΕΡΤ): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

