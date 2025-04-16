Σπανούλης: «Πήγα στον Ολυμπιακό για να τον ανεβάσω στην κορυφή»

Το story της ιστορικής μετακίνησής του από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό το 2010 περιέγραψε ο Βασίλης Σπανούλης σε συνέντευξή του στο «SKWEEK». Ο προπονητής της Μονακό, πλέον, αναφέρθηκε στην προπονητική του φιλοσοφία, στο πως δεν πιστεύει στην τύχη και δεν φοβάται την αποτυχία, ενώ παραδέχτηκε πως ο Μάικ Τζέιμς τού θυμίζει αρκετά τον εαυτό του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις το στο «SKWEEK»:

Για την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό και την ένταξή του στον Ολυμπιακό: «Ήταν το πεπρωμένο μου να πάω στον Ολυμπιακό. Πάντα ήθελα να πάω εκεί και τότε ήταν το σωστό timing για μένα να πάω εκεί και να καθοδηγήσω την ομάδα. Να οδηγήσω την ομάδα για να γίνει η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ήθελα να πάω και να ανεβάσω μια ομάδα στην κορυφή. Αυτό ήταν το όνειρό μου από όταν ήμουν μικρό παιδί. Στον Παναθηναϊκό δεν είχα αυτή την ευκαιρία. Ήμουν ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ομάδα, αλλά είχαμε πολλούς αστέρες, πολλούς ηγέτες, σπουδαίους παίκτες. Ξέρεις εκεί (σ.σ. στον Ολυμπιακό) ήθελαν κάτι διαφορετικό, να χτίσουν την ομάδα γύρω από εμένα κι αυτό ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα. Αυτό έκανα από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Το λατρεύω. Μου αρέσουν οι ευθύνες. Και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού με προσέγγισαν με τον σωστό τρόπο, μου εξήγησαν το πλάνο. Μου άρεσαν όσα άκουσα και είχα πολύ μεγάλο κίνητρο. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα».

Για τα ηγετικά του χαρακτηριστικά ως παίκτης και προπονητής: «Όταν παίζεις το παιχνίδι, έχεις την μπάλα και παίρνεις εσύ τις αποφάσεις. Όντας προπονητής, πρέπει να εμπνέεις και να προετοιμάζεις τον παίκτη να πάρει αποφάσεις. Για μένα είναι πολύ είναι σημαντικό να έχουμε τη σωστή χημεία και τους σωστούς παίκτες, γιατί οι παίκτες είναι οι αστέρες του παιχνιδιού, όχι οι προπονητές. Οι προπονητές βάζουν τη χημεία, την πειθαρχία, τους ρόλους, την ψυχολογία… αλλά δεν σουτάρω εγώ την μπάλα… Εγώ δεν παίρνω αποφάσεις, οι παίκτες παίρνουν αποφάσεις».

Για τον χαρακτήρα του: «Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ποτέ δεν ανησυχούσα για την αποτυχία. Δεν φοβάμαι να χάσω. Μπορώ να αναλάβω τις ευθύνες, μπορώ να δεχτώ να χάσω. Αλλά να είσαι σίγουρος ότι θα επιστρέψω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Οι μεγαλύτεροι νικητές είναι αυτοί που δεν φοβούνται να χάσουν. Αν φοβάσαι να χάσεις, θα χάσεις. Και θα χάνεις συνέχεια».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.