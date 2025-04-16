Ασταμάτητος ο Τσιτσιπάς, νίκησε και τον Κόρντα

Στην οκτάδα του ATP-500 της Βαρκελώνης πέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 26χρονος τενίστας, νούμερο 16 στην παγκόσμια κατάταξη, ξεπέρασε και το εμπόδιο του Σεμπάστιαν Κόρντα (ΗΠΑ, Νο 24), με 7-6(4) και 6-4.

Το πρώτο σετ ήταν πολύ ισορροπημένο, με τους δύο αντιπάλους να κρατούν το σερβίς τους και το παιχνίδι να οδηγείται σε τάι μπρέικ. Εκεί ο Τσιτσιπάς ήταν πιο ψύχραιμος και επικράτησε 7-6(4) σε 50 λεπτά. Στο δεύτερο σετ ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε νωρίς το μπρέικ και υπερασπίστηκε το σερβίς του για να κατακτήσει το σετ με 6-4.

Αντίπαλος του «Στεφ» στα προημιτελικά θα είναι ο Αρτούρ Φις. Ο 20χρονος Γάλλος (Νο 14) επικράτησε 27χρονου Ισπανού Πέδρο Μαρτίνεθ (Νο.49) με 6-3, 6-2.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.