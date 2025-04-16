Όλα δείχνουν πως η φετινή σεζόν θα είναι και η τελευταία που θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τον Κέβιν Ντε Μπρόινε στα ευρωπαϊκά γήπεδα, καθώς ο Βέλγος αναζητά ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο οποίος πιθανότατα θα είναι σε άλλη ήπειρο.

Ήδη οι μνηστήρες για την υπογραφή του είναι πολλοί και έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να σχηματίζεται μία ουρά για τον 33χρονο μεσοεπιθετικό.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ομάδα από το MLS και συγκεκριμένα η Σικάγο Φάιερ, ενδιαφέρεται πολύ έντονα για την περίπτωση του και έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, με σκοπό να τον πείσει να μετακομίσει μόνιμα στην Αμερική.

Ακόμη ο Ντε Μπρόινε δεν έχει πάρει καμία απόφαση και δεν έχει σκοπό να το κάνει μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν που διανύουμε. Έπειτα θα ζυγίσει τις επιλογές του και τότε θα επιλέξει την ομάδα με την οποία θα αγωνιστεί, μετά από 10 απανωτά χρόνια με τους «πολίτες».

