Το παλεύει για Αλμιρόν ο Ολυμπιακός

Το θέμα του Αλμιρόν παραμένει σε πρώτο πλάνο στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Οι περιπτώσεις που απασχολούν τους Πειραιώτες στην προσπάθεια ενίσχυσής τους στα εξτρέμ είναι πάνω-κάτω γνωστές, αν και έχουν έρθει στην επιφάνεια λύσεις τύπου Έντουαρντς τα τελευταία 24ωρα.



Ο Παραγουανός άσος της Νιούκαστλ παραμένει στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι το παλεύουν ώστε να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, αλλά θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή για να δουν την οριστική κατάληξη στο συγκεκριμένο φλερτ. Είναι λογικό ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται στην Αγγλία από το 2019 και ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική Παραγουάης να έχει προτεραιότητα να συνεχίσει σε ένα πιο ελκυστικό πρωτάθλημα από το ελληνικό.

Συνεπώς, πρέπει να περιμένουν ο Ολυμπιακός ώστε να δει αν μπορεί να ολοκληρώσει μία τόσο σπουδαία κίνηση. Εξελίξεις στην υπόθεση του εξτρέμ αναμένονται για τους κατόχους του Conference League μετά την αναμέτρηση με τον Άρη.Όσον αφορά το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για το ματς με τους «κίτρινους», δεν πρόκειται να προβεί σε πολλές αλλαγές. Ο Γκαρθία και ο Κωστούλας αγωνίστηκαν περίπου 20 λεπτά στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό και έχουν σοβαρές πιθανότητες να πάρουν φανέλα βασικού αυτήν τη φορά.

