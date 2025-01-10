Παναθηναϊκός: Ξεκαθαρίζει για Ουναΐ και Γέντβαϊ

Στη σημερινή (10/1) προπόνηση του Παναθηναϊκού θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή των Αζεντίν Ουναΐ και Τιν Γέντβαϊ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (16:30).



Αμφότεροι έκαναν χθες θεραπεία (σ.σ. το βράδυ πήγαν και είναι αμφίβολοι. Ο Μαροκινός, που χτύπησε στη μέση μετά από γλίστρημα στο ματς με τον Ατρόμητο, έχει περισσότερες πιθανότητες να παίξει από τον Κροάτη, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα. Αν δεν είναι και οι δύο απόλυτα έτοιμοι, ο Ρουί Βιτόρια δεν θα ρισκάρει τη συμμετοχή τους, καθώς ακολουθεί και την Τετάρτη ο πρώτος προημιτελικός Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Εφόσον ο πρώτος δεν είναι διαθέσιμος, με δεδομένη και την απουσία του, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί είτε με Μαξίμοβιτς-Τσέριν μπροστά από τον Αράο, είτε με τον Τετέ να μεταφέρεται πίσω από τον φορ και τον Πελίστρι να γίνεται βασικός. Όσο για τον Γέντβαϊ, πιθανότατα τη θέση του θα πάρει ο Σένκεφελντ.Σημειώνεται πως για την Κυριακή εκτός μάχης είναι και ολόγω καρτών. Ο Μαξ είναι διαθέσιμος, αλλά λόγω της μακράς απουσίας του δεν είναι απίθανο να δούμε τον Κώτσιρα σε ρόλο αριστερού μπακ.

