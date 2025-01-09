Παναθηναϊκός επτά αστέρων, κατάπιε και την Παρτίζαν στο καμίνι του ΟΑΚΑ

Απίστευτα πράγματα από τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρατάχθηκε κόντρα στην Παρτίζαν με «βαρβάτες» απουσίες, όμως αυτό δεν την εμπόδισε να στήσει ένα ακόμη «πάρτι» κόντρα στη σέρβικη ομάδα, την οποία «πάτησε» με σκορ 96-84 σε ένα ΟΑΚΑ-ηφαίστειο. Κάπως έτσι, έφτασε τις 5 συνεχόμενες νίκες στην Ευρωλίγκα και ανέβηκε στο 13-7!

Από το πρώτο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» έδειξαν πως είχαν τόσο την άμυνά τους όσο και την επίθεσή τους σε εξαιρετική κατάσταση, έχτισαν διψήφια διαφορά και απάντησαν άμεσα σε κάθε προσπάθεια των Σέρβων να πλησιάσουν, παίρνοντας μία πολύ εύκολη νίκη απέναντι σε μία φορμαρισμένη ομάδα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών με 25 πόντους ήταν ο (και πάλι) απίθανος Κέντρικ Ναν με 25 πόντους, όμως δεν ήταν μόνος του. Ο Τσεντί Οσμάν έκανε το καλύτερό του φετινό παιχνίδι με 18 πόντους και μπόλικη δουλειά στην άμυνα, ενώ ο Ομέρ Γιουρτσεβέν έβαλε 17 πόντους, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 15 και ο Τζέριαν Γκραντ 14.

Στην επόμενη «διαβολοβδομάδα», ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από Μπαρτσελόνα (15/01) και Μπασκόνια (17/01), ενώ η Παρτίζαν θα παίξει εκτός έδρας με Βιλερμπάν (14/01) και Αρμάνι (16/01).

To ματς

Οι δύο ομάδες μπήκαν νευρικά στο παιχνίδι, με ένα λάθος του Καλαϊτζάκη να οδηγεί στο λέι απ του Μπράουν για το 0-2. Ο Μπόνγκα πήρε φάουλ στο τρανζίσιον και έγραψε το 0-4 με δύο εύστοχες βολές. Μετά από 2 λεπτά αγώνα, ο Γκραντ έβαλε το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού, όμως Ντέιβις και Τζόουνς σκόραραν στο τρανζίσιον και έγραψαν το 2-8. Ο Καλαϊτζάκης έσπρωξε την μπάλα στο καλάθι μετά το χαμένο λέι απ του Χουάντσο (4-8), πριν ο Γκραντ γράψει το 6-8 με δύσκολο λέι απ. Ο Ναν έβαλε τους πρώτους του πόντους και χάρισε το πρώτο προβάδισμα στην ομάδα του (9-8) με γκολ φάουλ, με τον Χουάντσο να ευστοχεί σε τρεις βολές για το 12-8.

Ο Μπόνγκα μείωσε με τρίποντο (12-11), όμως ο Ναν ευστόχησε από μέση απόσταση (15-11), με τους Λούντμπεργκ και Γκραντ να ανταλλάζουν καλάθια για το 17-13. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να παίζει εκπληκτική άμυνα και ξέφυγε με +8 χάρη σε κάρφωμα του Ερνανγκόμεθ και βολές του Οσμάν (21-13). Η πρώτη περίοδος έληξε 23-13 χάρη σε καλάθι του Ναν.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ντέιβις πέτυχε γκολ φάουλ και μείωσε για την Παρτίζαν σε 23-16. Ο Οσμάν έκανε εντυπωσιακή ενέργεια (25-16), όμως ο Ντέιβις νίκησε τον Γκέιμπριελ για το 25-18. Ο Γκραντ ευστόχησε σε δύσκολο σουτ από μέση απόσταση (27-18), πριν ο Γουάσινγκτον πάει στη γραμμή και βάλει μία βολή για το 27-19. Ο Ναν επανέφερε τη διψήφια διαφορά με φλόουτερ όμως ο Ποκουσέφσκι μείωσε αμέσως σε 29-21.

Ο Ναν ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ με εντυπωσιακό crossover και τρίποντο πάνω σε άμυνα (32-23), πριν ο Οσμάν βάλει ένα παλικαρίσιο γκολ φάουλ για το 36-23. Ο Κάρλικ Τζόουνς μείωσε από μέση απόσταση (36-25), πριν ο Μπράουν τρέξει στο τρανζίσιον και γράψει το 36-27.

Ο Παναθηναϊκός έτρεξε με τη σειρά του στο ανοιχτό γήπεδο και βρήκε τρίποντο του τρομερού Οσμάν για το 40-27. Το ματς πήρε τη μορφή μονομαχίας τριπόντων, με τον Ναν να βάζει δύο, τον Ερνανγκόμεθ άλλο ένα, και τους Λούντμπεργκ, Ντέιβις από ένα δικό τους για την Παρτίζαν. Κάπως έτσι, διαμορφώθηκε το 49-38 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γκραντ βρήκε με φοβερή ασίστ τον Γιουρτσεβέν για το κάρφωμα (51-38), με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να απαντά για το 51-40. Ο Στέρλινγκ Μπράουν μείωσε με δύσκολο λέι απ στη λήξη επίθεσης (51-42), με τον Γιουρτσεβέν να καρφώνει και πάλι για το 53-42. Ο Τ. Τζόουνς έβαλε δύο βολές (53-44), όμως ο Οσμάν έτρεξε στο τρανζίσιον και σκόραρε ένα εύκολο λέι απ για το 55-44. Ο Οσμάν και ο Μπράουν αντάλλαξαν τρίποντα (58-47), με τον Γκραντ να βάζει βολές και τον παίκτη της Παρτίζαν γκολ φάουλ για το 60-50. Ο Αϊζέια Μάικ πήρε τη σκυτάλη και μείωσε με δικό του καλάθι και φάουλ (60-53), με τον Ναν να κόβει τη… φόρα των Σέρβων σκοράροντας με φλόουτερ για το 62-53. Ο Λούντμπεργκ έφερε ακόμη πιο κοντά την Παρτίζαν (62-56), πριν ο Οσμάν ευστοχήσει σε δύο βολές για το 64-56. Ο Γιουρτσεβέν έβαλε χουκ (66-58), πριν ο Ναν σκοράρει με φλόουτερ για το 68-58. Ο Ντέιβις βρήκε καλάθι σε πολύ δύσκολο γκολ φάουλ (68-61), με τον Γιουρτσεβέν να απαντά με εύκολο χουκ για το 70-61. Ο Χουάντσο έβαλε μπάζερ μπίτερ τρίποντο και υπέγραψε το 75-63 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, ο Ντέιβις πέτυχε συνεχόμενους πόντους και μείωσε (77-67), όμως ο Χουάντσο πέτυχε ακόμη ένα μεγάλο σουτ και έγραψε το 80-67 ξεσηκώνοντας το ΟΑΚΑ. Ο Καλαϊτζάκης έβαλε και αυτός τρίποντο από τη γωνία (83-67), με την Παρτίζαν να χάνει τρεις συνεχόμενες βολές και να μην καταφέρνει να μειώσει τη διαφορά. Ο Ναν που είχε σιγήσει γι’ αρκετή ώρα έβαλε τρίποντο, ενώ ο Καλαϊτζάκης κάρφωσε στον αιφνιδιασμό και υπέγραψε το +20 του Παναθηναϊκού (88-68). Ο Λούντμπεργκ μείωσε προσωρινά με τρίποντο (88-71), όμως ο Γιουρτσεβέν απάντησε αμέσως με συνεχόμενα λέι απ για το 92-71. Η Παρτίζαν κατάφερε να μειώσει με τον Ντιλικινά (94-76), όμως τα υπόλοιπα λεπτά ήταν διαδικαστικά, με την Παρτίζαν να ρίχνει τη διαφορά αλλά τον Παναθηναϊκό να παίρνει την άνετη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-13, 49-38, 75-63, 96-84

