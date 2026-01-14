Ζει το όνειρο: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς το… σκάει στις Μπαχάμες με περιουσία 115 εκατ. ευρώ

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς φαίνεται πως γυρίζει σελίδα στη ζωή του, επιλέγοντας έναν πιο εξωτικό και ήρεμο τρόπο διαβίωσης. Ο 51χρονος Βρετανός τραγουδιστής φέρεται να μετακόμισε στις Μπαχάμες, μετά την αγορά μιας πολυτελούς έπαυλης αξίας οκταψήφιου ποσού στο αρχιπέλαγος της Καραϊβικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος και η σύζυγός του, Ayda Field, έχουν αλλάξει αρκετές φορές κατοικία τα τελευταία τρία χρόνια, επεκτείνοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιο ακινήτων τους, το οποίο πλέον ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια λίρες (115 εκατομμύρια ευρώ).

Νέα βάση στις Μπαχάμες και επαγγελματικές μετακινήσεις

Πηγή της εφημερίδας «The Sun» αποκάλυψε ότι ο καλλιτέχνης σκοπεύει να μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Μπαχάμες, Μαϊάμι και της έπαυλής του στο Holland Park του Λονδίνου. Μάλιστα, έχει ήδη επισημοποιήσει την αλλαγή κατοικίας στα έγγραφα των τριών εταιρειών του, οι οποίες πλέον δηλώνουν τις Μπαχάμες ως χώρα διαμονής του.

Η εταιρεία «You're Not Famous LLP», μέσω της οποίας διαχειρίζεται τα έσοδα από τις συναυλίες του, κατέγραψε κύκλο εργασιών άνω των 90 εκατομμυρίων λιρών τα τελευταία δύο χρόνια. Παράλληλα, και οι άλλες δύο εταιρείες του – Williams Godrich και RPW Holdings – έχουν μεταφερθεί στις Μπαχάμες, επιβεβαιώνοντας τη μόνιμη στροφή του τραγουδιστή προς την Καραϊβική.

Η εντυπωσιακή έπαυλη στο Μαϊάμι

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Ρόμπι Γουίλιαμς φέρεται να ξόδεψε 30 εκατομμύρια λίρες για την αγορά μιας πολυτελούς παραθαλάσσιας έπαυλης στο Μαϊάμι. Το ακίνητο διαθέτει επτά υπνοδωμάτια, γκαράζ 18 αυτοκινήτων, κελάρι κρασιών και ιδιωτική προβλήτα με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Επιπλέον, επένδυσε άλλα 4 εκατομμύρια λίρες σε έπιπλα, προσαρμογές και ανακαινίσεις, με στόχο να δημιουργήσει το ιδανικό οικογενειακό σπίτι.

Η μετακόμιση στο Μαϊάμι ήρθε λίγο μετά την πώληση της έπαυλης του

Ρόμπι Γουίλιαμς στο Λος Άντζελες, τον Μάιο, έναντι 51,6 εκατομμυρίων λιρών. Ο τραγουδιστής είχε αγοράσει το ακίνητο μόλις δύο χρόνια νωρίτερα για 39,3 εκατομμύρια λίρες, αποκομίζοντας κέρδος 12,3 εκατομμυρίων.

Παρότι στο παρελθόν είχε εκφράσει την επιθυμία να έχει μόνιμη βάση το Ηνωμένο Βασίλειο, οι νέες συνθήκες φαίνεται πως τον οδηγούν σε μια πιο διεθνή ζωή, με έμφαση στην οικογένεια αλλά και στη δημιουργικότητα. Ο Ρόμπι και η Άιντα έχουν τέσσερα παιδιά: την Teddy, τον Charlie, την Coco και τον Beau. Ο τραγουδιστής έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η εκπαίδευση των παιδιών του παίζει καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις για το πού θα ζήσουν.

