Χωρίς Μπακασέτα κόντρα στην ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός

Για άλλη μια φορά στην εφετινή σεζόν ο Παναθηναϊκός οδεύει σε παιχνίδι του με ένα πρόβλημα που προκύπτει την τελευταία στιγμή.

Τώρα, ενόψει του αυριανού αγώνα με την ΑΕΚ ο Τάσος Μπακασέτας ένιωσε ενοχλήσεις στη σημερινή -τελευταία- προπόνηση για τον ματς με τον Ράφα Μπενίτεθ να υποχρεώνεται να τον αφήσει εκτός αποστολής.

Σε αυτή είναι ο Κότσιρας κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον Ισπανό τεχνικό να διατηρήσει το σχήμα με τρία στόπερ ενώ στην αποστολή είναι και ο Τζούριτσιτς.

Ο Μπακασέτας συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης λόγω των ενοχλήσεων ενώ ατομικό έκαναν οι Σάντσες, Κάτρης, και θεραπεία οι Ίνγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσερς και Σισοκό.

Έτσι οι παίκτες που είναι στην αποστολή και στη διάθεση του Μπενίτεθ για την αναμέτρηση είναι οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Θυμίζουμε ότι ο Ερνάντεθ είναι τιμωρημένος.

