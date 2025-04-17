Το Navarino Challenge επιστρέφει στις 9-11 Μαΐου 2025!

Το Navarino Challenge επιστρέφει δυναμικά στις 9-11 Μαΐου, ενώνοντας ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές με την παρουσία Ολυμπιονικών και παγκόσμιων πρωταθλητών. Με το μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει», η διοργάνωση θα περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα με περισσότερες από 60 δράσεις και 20 Ολυμπιακά αθλήματα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν αυτή την αξέχαστη εμπειρία στην Costa Navarino και την Πύλο με τις εκδηλώσεις να φιλοξενούνται στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino, W Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort Costa Navarino.

28 βραβεία στο κορυφαίο event αθλητικού τουρισμού & ευεξίας!

Το Navarino Challenge συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στον χώρο του αθλητικού τουρισμού, διατηρώντας τη πρώτη θέση στα κορυφαία events της Ελλάδας. Στα πρόσφατα Sports Marketing Αwards και Sponsorship Awards 2025, η διοργάνωση απέσπασε συνολικά 28 διακρίσεις – 3 Platinum, 18 Gold, 6 Silver και 1 Bronze – επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την καινοτομία της.

Η διοργάνωση αναγνωρίστηκε ως το κορυφαίο event αθλητικού τουρισμού, το κορυφαίο event ευεξίας και το κορυφαίο multi-sport event, ενώ ξεχώρισε για τη στρατηγική της στο branding και τις πωλήσεις, το καινοτόμο πρόγραμμα fan engagement, τις εναλλακτικές και παιδικές δράσεις της, την ουσιαστική αξιοποίηση των content creators, καθώς και για τις εξαιρετικές χορηγικές συνεργασίες με τη Miele Hellas και τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Όπως κάθε χρόνο, η διοργάνωση παραμένει αφοσιωμένη στην προώθηση αξιών που στηρίζουν την κοινωνία, την αλληλεγγύη και την υγεία. Οι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν μέρος σε δράσεις που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, ενώ παράλληλα ενημερώνονται για τα οφέλη της Μεσσηνιακής διατροφής. Το πρόγραμμα ενσωματώνει τις αξίες του Ολυμπιακού Ιδεώδους, προωθώντας έναν κόσμο ειρηνικό και καλύτερο, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς, όπου κάθε αθλητής/αθλήτρια λαμβάνει το δικό του μετάλλιο, επιβραβεύοντας τη συμμετοχή και την προσπάθειά του.

Μαθήματα μπάσκετ με την υπογραφή του Παναγιώτη Γιαννάκη

Για πρώτη φορά φέτος, η διοργάνωση ενώνει τις δυνάμεις της με μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ, τον Παναγιώτη Γιαννάκη – τον μοναδικό αθλητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής.

Στο πλαίσιο αυτής της ξεχωριστής συνεργασίας με το Giannakis Academy, την καινοτόμο ακαδημία που φέρει την υπογραφή του Έλληνα Ολυμπιονίκη και είναι αφιερωμένη στην εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων αθλητών, το Basketball Clinic powered by Melissa θα προσφέρει μοναδικές αθλητικές εμπειρίες. Παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αναπτύξουν τον αθλητικό τους χαρακτήρα δίπλα στον Έλληνα θρύλο του μπάσκετ.

Παράλληλα, μέσα από τα προϊόντα Melissa High Protein και Melissa Boost, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τη σημασία της σωστής διατροφής και ενέργειας για έναν υγιή και δραστήριο αθλητικό τρόπο ζωής.

Μπάσκετ για όλους

Το μπάσκετ αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της φετινής διοργάνωσης, με δράσεις που απευθύνονται σε όλους, από νεαρές αθλήτριες μέχρι επαγγελματίες του αθλήματος. Κορίτσια, ηλικίας 5 έως 16 ετών, θα έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν και να εμπνευστούν από την Ολυμπιονίκη και MVP του EuroBasket Εβίνα Μάλτση, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των κοριτσιών στον χώρο του μπάσκετ και θα πραγματοποιήσει τα μαθήματα μπάσκετ για κορίτσια powered by Trace ‘n Chase.

Παράλληλα, το 4on4 τουρνουά μπάσκετ powered by Trace ‘n Chase προσφέρει έντονο ανταγωνισμό και θεαματικές φάσεις, όπου οι ομάδες συνεργάζονται και αγωνίζονται για τη νίκη.

Το Knock Out Challenge powered by Trace ‘n Chase, με τη συμμετοχή και του θρύλου της EuroLeague, Joe Arlauckas, ολοκληρώνει τη μπασκετική δράση, προσφέροντας γρήγορο ρυθμό και δυναμικές αναμετρήσεις, καθώς οι συμμετέχοντες δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα παιχνίδι που συνδυάζει ακρίβεια, ταχύτητα και στρατηγική.

Επιπλέον, η φετινή διοργάνωση αγκαλιάζει τη δυναμική του αθλητισμού για όλους, με τον Αγώνα Επίδειξης Μπάσκετ ΑμεΑ powered by Βίκος, όπου η πρωταθλήτριά καλαθοσφαίρισης Γεωργία Καλτσή και αθλητές με αμαξίδιο θα προσφέρουν μοναδικές στιγμές αγωνιστικότητας και έμπνευσης, προωθώντας τη συμπερίληψη και την ίση συμμετοχή στον αθλητισμό.

Navarino Challenge Talks

Το φετινό πρόγραμμα του Navarino Challenge φέρνει μια καινοτομία, εισάγοντας τα “Navarino Challenge Talks”, μια σειρά από ομιλίες που θα εστιάσουν στον αθλητισμό, την υγεία και την ευεξία. Μια από τις εξέχουσες ομιλήτριες θα είναι η Elisabeth Calbari (Corporate Neurosciences Psychologist | TEDx & International Keynote Speaker, Ιδρύτρια της Self Balance), η οποία θα μιλήσει για τη δύναμη της άσκησης, της ηγεσίας και της ψυχικής ισορροπίας, αναδεικνύοντας πώς όσοι ξεχωρίζουν – τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στον αθλητισμό – λειτουργούν σαν Ολυμπιονίκες στην καθημερινότητά τους, με οδηγό την αποφασιστικότητα και την προσήλωση στον στόχο.

Με την υποστήριξη του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ο Ολυμπιονίκης και πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, Δημήτρης Παπανικολάου, θα μοιραστεί τη δική του πορεία και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, εμπνέοντας το κοινό μέσα από τις εμπειρίες του στον αθλητισμό και της συμπερίληψης, ενώ ο Θανάσης Χούντρας, προπονητής μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα αναλύσει θέματα που αφορούν στην οδική ασφάλεια.

Ο βραβευμένος σεφ Έκτορας Μποτρίνι θα πραγματοποιήσει μια ξεχωριστή ομιλία, αποκαλύπτοντας τα μυστικά της γαστρονομίας, της πειθαρχίας και της δημιουργικότητας που απαιτούνται για να φτάσει κάποιος στην κορυφή.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Παχυσαρκία powered by Novo Nordisk, με τη συμμετοχή της External Affairs Director της Novo Nordisk Hellas, κα. Μαίρης Καραγεώργου, του ιατρού ενδοκρινολόγου διαβητολόγου, αντιπροέδρου του Ε.Ο.Φ. και Τ. αντιπροέδρου Ε.Ο.Δ.Υ., Δρ. Σπύρου Σαπουνά, θα αναδειχθούν οι προκλήσεις της παχυσαρκίας σε όλες τις ηλικίες και οι λύσεις που προσφέρει η σύγχρονη επιστήμη.

Επιπλέον, μέσα από την πρωτοβουλία των π³ = Plastic Pollution Prevention και Humanity Greece, θα γίνει η σύνδεση των NGOs με τα Sports και θα αναδειχθεί η σημασία της μείωσης της πλαστικής ρύπανσης, της περιβαλλοντικής συνείδησης, της εθελοντικής δράσης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, με τη συμμετοχή μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και του αθλητικού κόσμου.

Football Clinics με την καθοδήγηση του Κώστα Κατσουράνη

Το Navarino Challenge υποδέχεται για δεύτερη φορά τον πρωταθλητή Ευρώπης με την εθνική ομάδα στο Euro 2004, Κώστα Κατσουράνη. Ο πρώην διεθνής μέσος, με σπουδαία πορεία σε κορυφαία ελληνικά και ευρωπαϊκά clubs, θα είναι και φέτος δίπλα στους νέους. Για ακόμη μια χρονιά, υπό την καθοδήγησή του, θα πραγματοποιηθούν τα Football Clinics powered by Miele για παιδιά ηλικίας 5 έως 17 ετών, με την υποστήριξη της πρότυπης ακαδημίας ποδοσφαίρου Falcons Football Academy.

Για πρώτη φορά στη Μεσσηνία και στο Navarino Challenge

Το F45 Barrio Salamanca HYROX powered by KORRES θα κάνει το ντεμπούτο του φέτος, φέρνοντας έναν πρωτοποριακό υβριδικό αγώνα που συνδυάζει τρέξιμο και λειτουργικές ασκήσεις υψηλής έντασης. Με τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα ήδη στο ενεργητικό του, το HYROX θεωρείται το άθλημα του μέλλοντος, προσελκύοντας αθλητές από διάφορους αθλητικούς χώρους.

Ο αγώνας και η προπόνηση περιλαμβάνουν τρέξιμο, κωπηλασία και δυναμικές ασκήσεις, δοκιμάζοντας τόσο την αντοχή όσο και τη δύναμη των συμμετεχόντων. Οι αθλητές καλούνται να ολοκληρώσουν 8 διαφορετικούς σταθμούς ασκήσεων, με 1 χιλιόμετρο τρεξίματος ανάμεσα σε κάθε άσκηση.

Το HYROX αποτελεί ένα μοναδικό challenge που δοκιμάζει τα όρια της φυσικής κατάστασης, της δύναμης και της αντοχής. Απαιτεί δέσμευση και συστηματική προετοιμασία, ενώ παράλληλα προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο σε ερασιτέχνες όσο και σε επαγγελματίες αθλητές.

Δράσεις κοινωνικής ευθύνης από τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στηρίζει την κοινωνία μέσα από δράσεις που προάγουν την υπευθυνότητα, την καινοτομία και την κοινωνική προσφορά. Μαζί με τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή, Ολυμπιονίκη και ambassador του ομίλου, Δημήτρη Παπανικολάου, θα διοργανώσει μια ειδική Ομιλία για τη Συμπερίληψη σε σχολεία του Δήμου Πύλου-Νέστορος, προωθώντας την αποδοχή της διαφορετικότητας και της ένταξης μέσα από τον αθλητισμό.

Παράλληλα, οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εξειδικευμένο Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας, με εισηγητή τον προπονητή μηχανοκίνητου αθλητισμού, Θανάση Χούντρα. Θεματικές ομιλίες θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα και στην Costa Navarino, στο πλαίσιο του Navarino Challenge Talks, που θα εστιάσουν τόσο στην οδική ασφάλεια όσο και στην κοινωνική ενσωμάτωση, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των συμμετεχόντων.

Η απόλυτη αναζωογόνηση έρχεται με το Joint Athens

Οι φυσικοθεραπευτές του Joint Athens, Άγγελος Γιακουμίδης και Γιώργος Πουλιανίτης, θα πραγματοποιήσουν εξειδικευμένα sessions που εστιάζουν στην άμεση προστασία της μέσης από πόνους και τραυματισμούς, την αποφόρτιση του σώματος από το στρες και την ουσιαστική βελτίωση της κίνησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κινηθούν χωρίς περιορισμούς και δυσφορία.

Ανακάλυψε τη δύναμη της ευεξίας

Παράλληλα, η εξαιρετική Ιφιγένεια Μπάκα, pilates instructor και ιδιοκτήτρια του Breath Pilates Studio, θα καθοδηγήσει δύο μοναδικά sessions, μια προπόνηση για όλο το σώμα για μικρούς και μεγάλους, το Pilates High Intensity Interval Training και ένα μάθημα Stretch and Strength που στόχο έχει να αυξήσει την ευλυγισία και ευκαμψία του σώματος.

Επίδειξη Boccia & Tennis με Αμαξίδιο

Η διεθνής εταιρεία λιανικής JYSK που εξελίσσεται διαρκώς, υποστηρίζει τον αθλητισμό χωρίς περιορισμούς, ενισχύοντας δράσεις που προάγουν τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, που αποτελούν μέρος των αξιών της. Στο πλαίσιο αυτό, στο φετινό Navarino Challenge θα στηρίξει για πρώτη φορά τα αθλήματα του Boccia, με τη συμμετοχή του κατόχου 7 Παραολυμπιακών μεταλλίων Γρηγόρη Πολυχρονίδη και του Tennis με αμαξίδιο, με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ελλάδος στο τένις με αμαξίδιο και μέλους της Εθνικής ομάδας Γιώργου Λαζαρίδη, δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίσει τα αθλήματα τους και να εμπνευστεί μέσα από αυτά.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η JYSK επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου κάθε αθλητής μπορεί να νιώσει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσπάθειας.

Από τον Ιούνιο του 1989 μέχρι σήμερα, η JYSK είναι ο κύριος χορηγός της Parasport Denmark. Πρόκειται πλέον για μία από τις πιο μακρόχρονες αθλητικές χορηγίες στη Δανία και η JYSK είναι υπερήφανη που υποστηρίζει τους αθλητές να πετυχαίνουν διαχρονικά εξαιρετικά αποτελέσματα.

Από το 1989, η χορηγία επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες, καθώς η JYSK επεκτείνονταν και άνοιξε νέα καταστήματα και σε άλλες χώρες.

Παράλληλα, η JYSK θα υποδεχθεί τους συμμετέχοντες στη διοργάνωση με ένα Welcome Cocktail & Finger Food powered by JYSK, δημιουργώντας ένα φιλόξενο περιβάλλον όπου η χαλάρωση και η κοινωνικοποίηση συναντούν το πάθος για τον αθλητισμό.

Ομαδικό & Οικογενειακό Beach Volley

Με την εμπειρία και τεχνογνωσία της Triantafyllidis Beach Arena και του πρώην διεθνή βολεϊμπολίστα και ρέκορντμαν με την εθνική ομάδα, Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, το Beach Volley προσφέρει μια αθλητική εμπειρία γεμάτη ενέργεια, πάθος και καλοκαιρινή διάθεση. Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν το αγαπημένο τους άθλημα δίπλα στη θάλασσα, συμμετέχοντας σε δύο διαφορετικά τουρνουά. Στο κλασικό και εδραιωμένο King of the Court Beach Volley Tournament powered by Bacardi καθώς επίσης, για πρώτη φορά στο Family Beach Volley Tournament powered by KORRES που αφορά στη συμμετοχή οικογενειών.

Τουρνουά Τένις στο Mouratoglou Tennis Center

Το Men’s Round Robbin Tennis Tournament powered by Grey Goose Super Premium Vodka ανεβάζει τον πήχη του ανταγωνισμού, προσφέροντας υψηλού επιπέδου αναμετρήσεις. Με έμφαση στην αθλητική απόδοση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε δυναμικούς αγώνες και να ζήσουν μια εμπειρία γεμάτη ένταση και στυλ στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Mouratoglou Tennis Center στην Costa Navarino.

Δες εδώ το teaser βίντεο του φετινού Navarino Challenge και ετοιμάσου για τη φετινή χρονιά που φέρνει νέες εκπλήξεις στο πρόγραμμά του: https://www.youtube.com/watch?v=MjD8yWHFuvk

Τρέξιμο στο μαγευτικό τοπίο της Βοϊδοκοιλιάς

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε έναν από τους κορυφαίους Ημιμαραθωνίους της Ελλάδας, τον Navarino Challenge Half Marathon powered by The North Face, παρέα με τον Ελληνοαμερικανό υπερμαραθωνοδρόμο, Κωνσταντίνο Καρνάζη. Η εμβληματική παραλία της Μεσσηνίας, με το χαρακτηριστικό της σχήμα που θυμίζει το ελληνικό γράμμα Ω, θεωρείται μία από τις ωραιότερες στον κόσμο και προσφέρει το ιδανικό φόντο για μια μοναδική δρομική εμπειρία. Πρόκειται για τον μοναδικό trail αγώνα που συνδυάζει διαφορετικές επιφάνειες – χώμα, άμμο και άσφαλτο – προσφέροντας μια συναρπαστική και απαιτητική διαδρομή.

Παράλληλα, οι δρομείς μπορούν να τρέξουν τη μαγευτική διαδρομή των 10χλμ. powered by Dimello, δίπλα στη θάλασσα ή τη διαδρομή των 5χλμ. powered by Miele, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών, την οποία μπορούν να ακολουθήσουν ακόμα και με δυναμικό βάδισμα.

Όλοι οι δρομικοί αγώνες γίνονται σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κάνε την εγγραφή σου στο τρέξιμο

Έλα κι εσύ στη δράση και διάλεξε τη διαδρομή που σου ταιριάζει! Μπορείς να συμμετάσχεις σε αγώνες 21,1χλμ, 10χλμ, 5χλμ ή 1χλμ, ενώ οι παιδικοί αγώνες 1χλμ (10-14 ετών) και 1χλμ (έως 9 ετών) powered by Βίκος, πραγματοποιούνται δωρεάν. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να λάβουν μέρος στον αγώνα 1χλμ ΟΛΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, με την υποστήριξη του συλλόγου ΑΜΕΑ ΔιαφοροΖΩ. Δήλωσε τη συμμετοχή σου εύκολα, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που θα βρεις εδώ.

Πλούσια δώρα στους συμμετέχοντες

Για ακόμα μία χρονιά, όλοι οι δρομείς θα απολαύσουν εξαιρετικά και πλούσια δώρα από τους χορηγούς. Πιο συγκεκριμένα οι αθλητές που θα τερματίσουν τα 21,1χλμ powered by The North Face θα λάβουν μπλούζες από την κορυφαία εταιρεία outdoor ένδυσης και εξοπλισμού. Αντίστοιχα, οι δρομείς των 5χλμ powered by Miele θα λάβουν μοναδικά δώρα από τον κορυφαίο κατασκευαστή οικιακών συσκευών υψηλής ποιότητας στον κόσμο, τη Miele.

Κλείσε τώρα το πακέτο διαμονής σου

Ζήσε ένα τριήμερο γεμάτο υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες! Απόκτησε το ολοκληρωμένο πακέτο αθλητικών δράσεων και βίωσε μια ανεπανάληπτη αθλητική και πολιτιστική εμπειρία. Για πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στα W Costa Navarino, The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort Costa Navarino, μπορείς να στείλεις email στο booking(at)navarinochallenge.com ή να επικοινωνήσεις με το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Ανακάλυψε τα πακέτα εδώ



Platinum Sponsor είναι η Miele.

Gold Sponsor της διοργάνωσης είναι ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Silver Sponsors είναι οι JYSK, KORRES, Melissa, The North Face και Chiquita.

Strategic Healthcare Sponsor είναι η Novo Nordisk

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και τα ξενοδοχεία W Costa Navarino, The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort Costa Navarino.

Official Sports Supplier είναι η 42K.

Bronze Sponsors είναι οι Dimello, Trace ‘n Chase, Patron και Pilia Express.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Οfficial Partners του Navarino Challenge είναι οι Messinian Nest, Δήμος Πύλου-Νέστορος.

Authentic Flavor Partner είναι η Navarino Icons.

Official Optics Partner είναι τα Kois Optics.

Official Healthy Catering Partner είναι Το Βαζάκι.

Official Supporters είναι οι Messinian Spa, Alpha Estate, Εlite Boats, Messinia Transfer, Βλάχα, SportAdore, Karalis Beach Hotel, Karalis City Hotel, Silk Gonos, Τυροκομείο Μέμμος και Rania's Flower.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Premium Media Partner είναι η Liquid Media.

Sustainability Partner είναι η π³ = Plastic Pollution Prevention.

Educational Partner είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Athletic Partners είναι οι Angelic Yoga Arts, Breath Pilates Studio, F45 Barrio Salamanca, Falcons Football Academy, FitnessArt, Free Movement Skateboarding, Giannakis Academy, Joint Athens, Moraitis Outdoors, Moraitis Watersports, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’Clock και Triantafyllidis Beach Arena.

Αρωγοί του Navarino Challenge είναι οι Vita N Travel, Humanity Greece.

Το Navarino Challenge θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ενώ τη διοργάνωση και το sports production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.

Περισσότερες πληροφορίες για τις φετινές δραστηριότητες και το πρόγραμμα, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.



#navarinochallenge #costanavarino #sportsunitespeople #eatwell #runwell #livewell

Website: www.navarinochallenge.com

Facebook: www.facebook.com/Navarinochallenge

Instagram: http://instagram.com/navarinochallenge

Χ: https://x.com/NavarinoC

YouTube: http://www.youtube.com/user/NavarinoChallenge

TikTok: https://www.tiktok.com/@navarino_challenge



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.