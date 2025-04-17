ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το 3ο ματς της ΑΕΚ με τη Ναντέρ

«Γεμίζουμε τη SUNEL Arena»… Με το σύνθημα αυτό η ΚΑΕ ΑΕΚ κάνει γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων της τρίτης αναμέτρησης με την Ναντέρ, και αυτή που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση στο F4 του BCL.



Θυμίζουμε ότι χθες η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα από τη γαλλική ομάδα η οποία έκανε το 1-1 στη σειρά των αγώνων, με την πρόκριση να κρίνεται στις δύο νίκες.

Αναλυτικά αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:



Όλοι μαζί κάναμε θόρυβο στον πρώτο αγώνα εναντίον της Ναντέρ στη φάση των «8». Για το φλογισμένο πάθος του λαού της ΑΕΚ, που μεταμόρφωσε σε «καμίνι» τη SUNEL Arena, έκανε λόγο το BCL αλλά και τα Μ.Μ.Ε. της Ευρώπης.

Όλοι μαζί, θα καταφέρουμε να γεμίσουμε τη SUNEL Arena, στην 3η αναμέτρηση με Ναντέρ, προκειμένου για το 2-1 της πρόκρισης στο F4 (στις 4 καλύτερες ομάδες) της διοργάνωσης για 3η φορά μέσα σε 7 χρόνια. Όλοι μαζί δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ακόμη ένα ρήγμα με το χρόνο, καταγράφοντας ακόμη ένα ρεκόρ στην ένδοξη διαδρομή της «Βασίλισσας».

Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,

ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τη Ναντέρ, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη (23/04) στις 19:30, στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 3ης αναμέτρησης της σειράς για την προημιτελική φάση του BCL.

Eκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

Τιμή Εισιτηρίου: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Ενημερώνουμε τους φίλους της ομάδας ότι από την τρέχουσα περίοδο (και) στο μπάσκετ, ισχύουν νέα μέτρα αναφορικά με την είσοδο στο γήπεδο.

Η είσοδος γίνεται πλέον μέσω ταυτοποίησης από το Gov.gr Wallet και όχι με τα παραδοσιακά καρτελάκια διαρκείας, ή εισιτήρια αγώνων.

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.