bwin: Ένα Πάσχα γεμάτο αγάπη και προσφορά!

Για την bwin, η γιορτή του Πάσχα δεν είναι μόνο μια περίοδος κατάνυξης και χαράς, αλλά και μια ευκαιρία για προσφορά και στήριξη προς εκείνους που έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει, το βραβευμένο brand υλοποίησε μια σειρά πασχαλινών δράσεων με μοναδικό σκοπό να χαρίσει χαμόγελα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επίσκεψη στο Γηροκομείο Αθηνών

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη διαχρονική αξία της προσφοράς, η ομάδα της bwin επισκέφτηκε το Γηροκομείο Αθηνών, προσφέροντας πασχαλινά κουτιά στους ηλικιωμένους και περνώντας μαζί τους ένα ζεστό πρωινό γεμάτο συγκίνηση. Οι διαμένοντες άνοιξαν την αγκαλιά τους στους εθελοντές, αντάλλαξαν ευχές, διηγήθηκαν ιστορίες από το παρελθόν και βίωσαν την ουσιαστική χαρά της ανθρώπινης επαφής. Ήταν μια συνάντηση που άφησε θετικό αποτύπωμα, όχι μόνο στους ηλικιωμένους, αλλά και στους ίδιους τους εθελοντές, που αποχώρησαν με αίσθημα βαθιάς ικανοποίησης από τη συμμετοχή τους.

bwin και Ολυμπιακός στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας

Ακόμη μία ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε η επίσκεψη της bwin στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας. Στο πλαίσιο της σταθερής, επταετούς συνεργασίας της με την ΚΑΕ Ολυμπιακός - ως Μεγάλος Χορηγός - και σε σύμπραξη με το «Μαζί για το Παιδί», η bwin βρέθηκε κοντά στα παιδιά του Ιδρύματος, αναλαμβάνοντας μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού τον ρόλο των... νονών. Πασχαλινά δώρα, χαμόγελα και στιγμές ουσιαστικής επαφής συνέθεσαν μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση και χαρά. Παπανικολάου, Γκος, Μιλουτίνοφ, Λι και Έβανς αφιέρωσαν χρόνο στα παιδιά, συνομίλησαν μαζί τους και μοιράστηκαν μια εμπειρία που άγγιξε και τις δύο πλευρές. Οι μικροί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους αγαπημένους τους παίκτες, να συνομιλήσουν μαζί τους, να φωτογραφηθούν και να ζήσουν μια εμπειρία γεμάτη χαρά, ενθουσιασμό και αληθινό θαυμασμό, μια εμπειρία που θα θυμούνται για καιρό. Η ανταπόκριση των παιδιών, το χαμόγελό τους και η ζεστασιά της στιγμής επιβεβαίωσαν τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών.

Με τους εθελοντές της bwin στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα

Η bwin, συνεπής στο ραντεβού της με την κοινωνική προσφορά, επισκέφτηκε και φέτος το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα, σε μια δράση γεμάτη δημιουργία και φαντασία. Μαζί με τα παιδιά του Ιδρύματος, οι εθελοντές κατασκεύασαν λαμπάδες και πασχαλινά στεφάνια για το πασχαλινό bazaar. Η δράση δεν περιορίστηκε σε κατασκευές: ήταν μια γιορτή συνεργασίας, παιχνιδιού και συναισθηματικής σύνδεσης. Γέλια, χρώματα και παιδικά βλέμματα γέμισαν τον χώρο, αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι μικρές στιγμές μπορούν να αποκτήσουν μεγάλο νόημα.

Μοναδικές στιγμές χαράς με τους διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή»

Ιδιαίτερη θέση στις φετινές δράσεις είχε και ο χρόνος που πέρασαν οι διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» με την ομάδα εθελοντών της bwin! Οι οκτώ ωφελούμενοι μέσα από διαδραστικά παιχνίδια με μουσική και κουίζ γνώσεων πέρασαν ένα απόγευμα με αληθινό χαμόγελο και πολύ κέφι. Παράλληλα οι εθελοντές του διεθνώς βραβευμένου στοιχηματικού brand και οι διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» ανανέωσαν το ραντεβού τους, σε νέα τους συνάντηση μετά το Πάσχα.

Όλες αυτές οι δράσεις δεν θα ήταν εφικτές χωρίς την ουσιαστική συμβολή των εθελοντών της bwin, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με συνέπεια κι ευαισθησία. Άλλωστε, ο εθελοντισμός αποτελεί για την εταιρεία βασικό πυλώνα της εταιρικής της στρατηγικής, ως πράξη ευθύνης.

Η bwin παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο κοινωνικό της αποτύπωμα, στηρίζοντας έμπρακτα ευάλωτες ομάδες και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος προσφοράς.

«Το φετινό Πάσχα, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών γεμάτες ουσία, σταθήκαμε δίπλα σε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Οι στιγμές που ζήσαμε μαζί τους ήταν πολύτιμες και μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να νιώθουμε και να προσφέρουμε. Στην bwin, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο να στηρίζουμε, με συνέπεια και σεβασμό, όσους το έχουν ανάγκη» τόνισε η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece Ιωάννα Μπερίου.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.