Δύσκολη πρόκριση για Τσιτσιπά στην πρεμιέρα στο Swiss Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του 20χρονου Σέρβου Χαμάντ Μετζέντοβιτς (Νο.122) με 7-6(6), 6-3 και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Swiss Open

Στέφανος Τσιτσιπάς

Στα προημιτελικά του Swiss Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 25χρονος Έλληνας τενίστας, νούμερο 12 πλέον στον κόσμο, δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο σετ από τον Χαμάντ Μετζέντοβιτς, ωστόσο λύγισε την αντίσταση του 20χρονου Σέρβου (Νο 122) με 7-6 (6) και 6-3.

Πλέον ο «Στεφ» θα διεκδικήσει μια θέση στα ημιτελικά την Παρασκευή απέναντι στον Ιταλό Φάμπιο Φονίνι (Νο.80). Ο Τσιτσιπάς μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις απέναντι στον προσεχή του αντίπαλο, ο οποίος απέκλεισε πολύ δύσκολα τον Χουάν Πάμπλο Βαρίγιας (Περού, Νο 162) και πήρε τη νίκη με 3-6, 7-6(5), 7-5.

