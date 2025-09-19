Το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και όλα τα ματς της 4ης αγωνιστικής στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ενενήντα λεπτά, δύο «αιώνιοι» αντίπαλοι! Το ντέρμπι ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καθώς και όλοι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος
παίζονται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
Την Κυριακή (21/09) δεσπόζει το πιο κλασικό ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός, που ψάχνει το restart, υποδέχεται τον περυσινό πρωταθλητή και εκ των πρωτοπόρων, Ολυμπιακό στις 21:00, στο πιο σημαντικό ματς της 4ης αγωνιστικής.
Νωρίτερα στις 17:30, η ΑΕΚ δοκιμάζεται από τη Λάρισα εκτός έδρας, με στόχο να παραμείνει στην κορυφή, ενώ 30 λεπτά αργότερα, ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ.
Η δράση όμως αρχίζει το Σάββατο (20/09) στις 18:00 με τις αναμετρήσεις Κηφισιά-Άρης και Πανσερραϊκός-Ατρόμητος. Στις 20:00 παίζουν Βόλος- Αστέρας AKTOR και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 20:30 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός.
Μετά τη λήξη όλων των αγώνων, ακούστε σχόλια και αναλύσεις, μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές.
Ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καθώς και όλους τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, εδώ!
Στον κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.