Το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και όλα τα ματς της 4ης αγωνιστικής στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ενενήντα λεπτά, δύο «αιώνιοι» αντίπαλοι! Το ντέρμπι ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καθώς και όλοι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος

παίζονται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Κυριακή (21/09) δεσπόζει το πιο κλασικό ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός, που ψάχνει το restart, υποδέχεται τον περυσινό πρωταθλητή και εκ των πρωτοπόρων, Ολυμπιακό στις 21:00, στο πιο σημαντικό ματς της 4ης αγωνιστικής.

Νωρίτερα στις 17:30, η ΑΕΚ δοκιμάζεται από τη Λάρισα εκτός έδρας, με στόχο να παραμείνει στην κορυφή, ενώ 30 λεπτά αργότερα, ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ.

Η δράση όμως αρχίζει το Σάββατο (20/09) στις 18:00 με τις αναμετρήσεις Κηφισιά-Άρης και Πανσερραϊκός-Ατρόμητος. Στις 20:00 παίζουν Βόλος- Αστέρας AKTOR και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 20:30 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός.

Μετά τη λήξη όλων των αγώνων, ακούστε σχόλια και αναλύσεις, μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές.

Ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καθώς και όλους τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, εδώ!

Στον κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.