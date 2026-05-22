Euroleague: Χωρίς ψηλούς, αλλά με μεγάλη καρδιά η Ρεάλ έκλεισε θέση στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό

Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο... παλιός είναι αλλιώς! Ακόμη και χωρίς ψηλούς, η Ρεάλ Μαδρίτης απέδειξε γιατί είναι «βασίλισσα», καθώς νίκησε 105-90 την πρωτάρα Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό του Final 4 και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/05, 21:00) με τον Ολυμπιακό.

Παρόλο που παρατάχθηκε χωρίς τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν, ενώ στην πορεία του αγώνα έχασε και τον Ουσμάν Γκαρούμπα μένοντας χωρίς σέντερ, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο διατήρησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήρε μία μάλλον άνετη νίκη, δείχνοντας την κλάση της στο glass floor του «Telekom Center».

Το ματς



Οι πρώτες επιθέσεις των δύο ομάδων ήταν νευρικές, με τον Πραντίγια να ανοίγει το σκορ από μέση απόσταση (2-0). Ο Αμπάλδε και ο Χεζόνια ευστόχησαν σε συνεχόμενα τρίποντα (2-6), με τον Κροάτη να ευστοχεί από μέση απόσταση για το 4-8. Ο Χεζόνια ξεκίνησε «καυτός» το παιχνίδι και έβαλε νέο τρίποντο (6-13), με τον Ρίβερς να μειώνει από κοντά σε 8-13. Ο Σακό κάρφωσε εντυπωσιακά (10-13), με τον Κι να ισοφαρίζει με σουτ τριών πόντων σε 13-13. Ο Τέιλορ έδωσε προβάδισμα στη Βαλένθια με σουτ μέσης απόστασης (17-15), με τον Ντεκ να βάζει συνεχόμενους πόντους για το 19-19. Ντε Λαρέα και Κι έβαλαν ξανά μπροστά τους Ισπανούς (24-21), με τον Μαλεντόν να μειώνει σε 24-23 με δύο βολές. Ο Λάιλς ισοφάρισε προσωρινά με τρίποντο (26-26), με τον Κι να διαμορφώνει το 28-26 με buzzer beater στο πρώτο δεκάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Λάιλς έδωσε προβάδισμα στη Ρεάλ με τρίποντο (28-29), πριν σκοράρει με πλάτη στο καλάθι για το 28-31. Ο Πραντίγια ισοφάρισε με σουτ από τη γωνία (31-31), με τον Μοντέρο να πετυχαίνει τρίποντο και φάουλ για το 35-33. Οι Μαδριλένοι αντέδρασαν με δύο συνεχόμενα μακρινά σουτ του Φελίς (35-39), ενώ ο Γκαρούμπα με λέι απ έγραψε το 35-41. Το μαδριλένικο σερί συνεχίστηκε με Οκέκε και Καμπάτσο, που έκαναν τη διαφορά διψήφια (35-47). Η Βαλένθια προσπάθησε να αντιδράσει με Ρίβερς (43-51), όμως η ευστοχία της Ρεάλ από μακριά την έφερε ξανά σε διψήφιο προβάδισμα (45-57), χάρη στα τρίποντα των Λάιλς και Καμπάτσο. Μοντέρο και Σακό κράτησαν κοντά τους «πορτοκαλί» (53-59), με τον Χεζόνια να απαντάει με γκολ φάουλ για το 53-62. Ο Μοντέρο με τυχερό τρίποντο διαμόρφωσε το 56-62 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με καλάθι του Χεζόνια (56-64), ενώ ο Τέιλορ με τρίποντο μείωσε σε 59-64. Ο Κροάτης ήταν ασταμάτητος (59-68), απαντώντας με τρίποντο (66-73) στην αντεπίθεση της Βαλένθια. Ο Μοντέρο πήγε στο καλάθι (68-73), όμως τραυματίστηκε στη φάση και πήγε στον πάγκο. Η Ρεάλ απάντησε και πάλι με δικό της σερί, με τους Μαλεντόν και Φελίς να φέρνουν ξανά τη διαφορά στο +14 (70-86). Ο Μοντέρο με τρίποντο στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου έγραψε το 73-86.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο τραυματισμός του Γκαρούμπα «πάγωσε» τη Ρεάλ, με τον Ρίβερς να μειώνει σε 76-86 με τρίποντο. Ο Πραντίγια έκανε μονοψήφια τη διαφορά (80-88), όμως ο Τέιλορ σπατάλησε δύο επιθέσεις και στη συνέχεια ο Καμπάτσο έβαλε κρίσιμο τρίποντο για το 80-91. Ο Αργεντινός μοίρασε ασύλληπτη ασίστ στον Ντεκ (81-93), όμως στην επόμενη φάση ο Μοντέρο του έκλεψε την μπάλα και μείωσε 83-93. Ο χρόνος λιγόστευε για τη Βαλένθια, με τα καλάθια από Φελίς και Λάιλς να τελειώνουν ουσιαστικά τη «δουλειά» για τη Ρεάλ, που σφράγισε τη θέση της στον τελικό.



Τα δεκάλεπτα: 28-26, 56-62, 73-86, 90-105.

