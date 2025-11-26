Παρελθόν και επίσημα ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν. Ο 65χρονος τεχνικός, λίγες ώρες μετά την είδηση που προκάλεσε σεισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η οποία αφορούσε την παραίτησή του, αποχαιρέτησε και τυπικά τον κόσμο της ομάδας και ολόκληρο τον σύλλογο.

Ο «Ζοτς» με μήνυμα που ανέβηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Παρτιζάν, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα, ευχαρίστησε τον κόσμο, τους ανθρώπους και τη διοίκηση της ομάδας και εξέφρασε τη στήριξή του σε αυτούς.

Το μήνυμα του Ομπράντοβιτς:

«Αγαπητοί οπαδοί της Παρτίζαν,

Πριν από τεσσεράμισι χρόνια επέστρεψα στην αγαπημένη μου ομάδα και ξεκίνησα μαζί σας για να ζήσω το πιο όμορφο όνειρο. Είχα την επιθυμία και τον στόχο, μετά από 10 χρόνια, η Παρτίζαν μας να επιστρέψει ξανά στην Ευρωλίγκα, και το καταφέραμε όλοι μαζί. Τα παιχνίδια της αγαπημένης μας ομάδας έχουν γίνει κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που είστε οι πιο άξιοι γι' αυτό. Δυστυχώς, ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια, τον πρόεδρο του συλλόγου και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους τους ανθρώπους από την εργατική κοινότητα του συλλόγου, καθώς και όλους τους χορηγούς.

Είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια, μέλη του επαγγελματικού μου επιτελείου (το έχω επισημάνει πολλές φορές, οι καλύτεροι που είχα) και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους οπαδούς της Παρτίζαν!

Σας ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου δίνετε όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε ευκαιρία!

Πάντα ένας από εσάς, αιώνια ευγνώμων!

Ζέλικο Ομπράντοβιτς»

