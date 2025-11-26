Ενίσχυση με Τολιόπουλο για την Εθνική ομάδα

Ένας ακόμη παίκτης των «αιωνίων» ενσωματώθηκε στην Εθνική ομάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ταξίδεψε το πρωί στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του τεχνικού τιμ.

Υπενθυμίζεται πως από τη Δευτέρα συμμετέχει στις προπονήσεις ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι θα ενσωματωθούν και άλλοι δύο «ερυθρόλευκοι» στην αποστολή, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα ταξιδέψει για τη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά το αποψινό ματς της Μονακό με την Εφές (20:30) και θα είναι κανονικά στον ελληνικό πάγκο την Πέμπτη στο ματς με τη Ρουμανία (18:30).

