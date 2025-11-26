Λογαριασμός
Δίωξη για δυσμενείς δηλώσεις στον Αυλωνίτη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα!

Ο αρχηγός του Πανιωνίου είπε σε διαδικτυακό κανάλι ότι αγωνίζεται στην πιο βρώμικη Λίγκα της Ευρώπης και κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις

Τάσος Αυλωνίτης

Δίωξη στον αρχηγό του Πανιωνίου, Τάσο Αυλωνίτη, άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, με αφορμή τις δηλώσεις του, σε διαδικτυακή εκπομπή για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος της Super League 2 Συγκεκριμένα, ο 35χρονος αμυντικός είχε δηλώσει σε διαδικτυακή εκπομπή ότι «παίζουμε στην πιο βρώμικη Λίγκα της Ευρώπης».

H ανακοίνωση της ΕΠΟ:
«Δίωξη σε βάρος του ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου, Τάσου Αυλωνίτη, ασκήθηκε από τον Τακτικό Υπεύθυνο Ασκήσεως Πειθαρχικών Διώξεων Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο.

Η δίωξη ασκήθηκε διότι στις 18/11/2025 ο παίκτης προέβη σε δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις σε συνέντευξη σε εκπομπή στο YouTube»

Πηγή: sport-fm.gr

