Δίωξη για δυσμενείς δηλώσεις στον Αυλωνίτη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα!

Δίωξη στον αρχηγό του Πανιωνίου, Τάσο Αυλωνίτη, άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, με αφορμή τις δηλώσεις του, σε διαδικτυακή εκπομπή για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος της Super League 2 Συγκεκριμένα, ο 35χρονος αμυντικός είχε δηλώσει σε διαδικτυακή εκπομπή ότι «παίζουμε στην πιο βρώμικη Λίγκα της Ευρώπης».

H ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Δίωξη σε βάρος του ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου, Τάσου Αυλωνίτη, ασκήθηκε από τον Τακτικό Υπεύθυνο Ασκήσεως Πειθαρχικών Διώξεων Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο.

Η δίωξη ασκήθηκε διότι στις 18/11/2025 ο παίκτης προέβη σε δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις σε συνέντευξη σε εκπομπή στο YouTube»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.