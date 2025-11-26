Μέρα κυπέλλων Ευρώπης για τις ελληνικές ομάδες με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Οι ελληνικές ομάδες παίζουν μπάλα ευρωπαϊκού επιπέδου στο γήπεδο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Ημέρα κυπέλλων Ευρώπης η Πέμπτη (27/11), με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να τα δίνουν όλα, με στόχο να παραμείνουν σε τροχιά πρόκρισης στις επόμενες φάσεις των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν.

Στις 22:00 ρίχνονται στη μάχη οι μεγάλοι της Αθήνας. Για την 5η αγωνιστική του Europa League ο Παναθηναϊκός, με ανεβασμένη ψυχολογία, υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς και την ίδια ώρα για την 4η στροφή του Conference η ΑΕΚ έχει δύσκολο έργο απέναντι στη Φιορεντίνα στην Ιταλία. Τις προσπάθειες των παικτών των Ράφα Μπενίτεθ και Μάρκο Νίκολις μεταφέρουν, από ΟΑΚΑ και «Αρτέμιο Φράνκι» αντίστοιχα, οι Διονύσης Δεσύλλας και Γιώργος Μαραθιανός.

Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 19:45, με τον ΠΑΟΚ ο οποίος φιλοξενεί την ισόβαθμή του στη βαθμολογία του Europa, Μπραν, με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί του. Στην περιγραφή από την Τούμπα ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Μετά το τέλος των ματς, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές.

