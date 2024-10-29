Κυκλοφορούν και γίνονται ανάρπαστα! Την Παρασκευή στις 11:00 θα τεθούν στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια για τον πολύ μεγάλο αγώνα της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου με την Αγγλία που θα γίνει την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου (21:45) στο ΟΑΚΑ για το Nations League. Η ελληνική ομάδα μετά το 4/4, συμπεριλαμβανομένου και του θριάμβου στο «Γουέμπλεϊ», με νίκη ή ισοπαλία αγκαλιάζει την πρώτη θέση.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι για όλα τα πορτοφόλια, ξεκινώντας από 10 ευρώ μέχρι 200. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, ότι για την είσοδο στο γήπεδο χρειάζεται απλώς η επίδειξη του εισιτηρίου που αποστέλλεται με email και δεν είναι απαραίτητη η διαδικασία μέσω Gov.gr Wallet.

Η ανακοίνωση:

Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 θα αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα Ελλάδα-Αγγλία, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου και ώρα 21:45 στο ΟΑΚΑ για το UEFA Nations League.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα διατηρήσει την προσιτή τιμολογιακή πολιτική της, σε σχέση με τις τιμές της τρέχουσας αγοράς, ενώ σε επιλεγμένες θύρες του Ολυμπιακού Σταδίου θα επιτραπεί η αγορά παιδικού εισιτηρίου με έκπτωση 50%.

Οι τιμές των εισιτηρίων θα είναι 10€, 15€, 20€, 30€, 40€, 50€ και 70€ με την πλειονότητά τους να φτάνει έως τα 20€. Επίσης, θα διατεθούν εισιτήρια σε premium θέσεις αντί 200€.

Η πώληση των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά από το pame-ethniki.gr.

Επισημαίνεται ότι για την είσοδο στο γήπεδο χρειάζεται απλώς η επίδειξη του εισιτηρίου που αποστέλλεται με email και δεν είναι απαραίτητη η διαδικασία μέσω Gov.gr Wallet.

