Γιασικεβίτσιους: «Επιστρέφουν ονόματα από το ΝΒΑ, αλλά για την ώρα είναι… ονόματα»

Τις αμφιβολίες του για το αν πραγματικά το επίπεδο της Ευρωλίγκας έχει ανέβει εξέφρασε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Λιθουανός τεχνικός της Φενέρμπαχτσε εκτιμά πως για την ώρα τα πολλά μεγάλα ονόματα που έχουν έρθει από το ΝΒΑ δεν έχουν προσφέρει τα προσδοκώμενα.



«Ο κόσμος λέει πως είναι η πιο ανταγωνιστική Ευρωλίγκα κάθε χρόνο. Δεν ξέρω όμως πόσο διαφορετική είναι από πέρσι. Ο αριθμός των παικτών μειώνεται. Φυσικά κάποια μεγάλα ονόματα επιστρέφουν από το ΝΒΑ, αλλά για την ώρα είναι απλώς ονόματα», τόνισε.

Tέτοια περίπτωση είναι και ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, για τον οποίο ο «Σάρας» είπε: «Είναι δύσκολο, ένας ακόμη παίκτης που είχε καιρό να αγωνιστεί. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πόσο μπορεί να βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης που ταιριάζει σε συγκεκριμένα σχήματα και στιγμές. Ο ίδιος καταλαβαίνει τα πάντα, δεν είναι παιδί. Ξέρει τον ρόλο του, καταλαβαίνει τα όριά του και είναι ωραίο να μιλάς μαζί του εκτός παρκέ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.