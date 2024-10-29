Λογαριασμός
Γιασικεβίτσιους: «Επιστρέφουν ονόματα από το ΝΒΑ, αλλά για την ώρα είναι… ονόματα»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θεωρεί πως τα μεγάλα ονόματα για την ώρα δεν αποδίδουν.

Γιασικεβίτσιους: «Επιστρέφουν ονόματα από το ΝΒΑ, αλλά για την ώρα είναι… ονόματα»

Τις αμφιβολίες του για το αν πραγματικά το επίπεδο της Ευρωλίγκας έχει ανέβει εξέφρασε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Λιθουανός τεχνικός της Φενέρμπαχτσε εκτιμά πως για την ώρα τα πολλά μεγάλα ονόματα που έχουν έρθει από το ΝΒΑ δεν έχουν προσφέρει τα προσδοκώμενα.

«Ο κόσμος λέει πως είναι η πιο ανταγωνιστική Ευρωλίγκα κάθε χρόνο. Δεν ξέρω όμως πόσο διαφορετική είναι από πέρσι. Ο αριθμός των παικτών μειώνεται. Φυσικά κάποια μεγάλα ονόματα επιστρέφουν από το ΝΒΑ, αλλά για την ώρα είναι απλώς ονόματα», τόνισε.



Tέτοια περίπτωση είναι και ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, για τον οποίο ο «Σάρας» είπε: «Είναι δύσκολο, ένας ακόμη παίκτης που είχε καιρό να αγωνιστεί. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πόσο μπορεί να βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης που ταιριάζει σε συγκεκριμένα σχήματα και στιγμές. Ο ίδιος καταλαβαίνει τα πάντα, δεν είναι παιδί. Ξέρει τον ρόλο του, καταλαβαίνει τα όριά του και είναι ωραίο να μιλάς μαζί του εκτός παρκέ».
TAGS: Euroleague
