Τιμητικός τίτλος για τον Μοχάμεντ Άλι: Γίνεται «γραμματόσημο» στις ΗΠΑ

Ο Μοχάμεντ Άλι είχε αστειευτεί κάποτε λέγοντας ότι θα έπρεπε να γίνει γραμματόσημο, γιατί «είναι ο μόνος τρόπος να με γλείψουν ποτέ».

Τώρα, το χιουμοριστικό σχόλιο του τρεις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή βαρέων βαρών γίνεται πραγματικότητα.

Θεωρούμενος ευρέως ως ο πιο διάσημος και επιδραστικός πυγμάχος όλων των εποχών, αλλά και ως μια πολιτισμική μορφή που συνδύασε αθλητική ιδιοφυΐα με πολιτική στάση και θεατρικότητα, ο Άλι τιμάται για πρώτη φορά με αναμνηστικό γραμματόσημο των ΗΠΑ.

«Ως κατά κάποιον τρόπο θεματοφύλακας της κληρονομιάς του, είμαι ενθουσιασμένη, συγκινημένη, εκστασιασμένη», δήλωσε στο Associated Press η Λόνι Άλι, σύζυγος του πρωταθλητή επί σχεδόν 30 χρόνια. «Γιατί κάθε φορά που οι άνθρωποι θα βλέπουν αυτό το γραμματόσημο, θα τον θυμούνται. Θα βρίσκεται στο επίκεντρο της σκέψης τους. Και για μένα αυτό είναι συναρπαστικό».

Το να φιγουράρει το πρόσωπό του σε γραμματόσημο, ανέφερε η Λόνι Άλι, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δίνει την ευκαιρία να αναδειχθεί η αποστολή του για τη διάδοση της συμπόνιας και η ικανότητά του να συνδέεται με τους ανθρώπους.

«Το έκανε έναν άνθρωπο τη φορά», είπε. «Και είναι ένας τόσο όμορφος τρόπος να έρθεις σε επαφή με τους άλλους: να τους στείλεις ένα γράμμα και να χρησιμοποιήσεις αυτό το γραμματόσημο για να ενισχύσεις το μήνυμα μιας ζωής αφιερωμένης στη σύνδεση με τους ανθρώπους».

Η τελετή πρώτης ημέρας κυκλοφορίας του γραμματοσήμου Muhammad Ali Forever έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο Λούισβιλ του Κεντάκι, τη γενέτειρα του θρυλικού πυγμάχου και έδρα του Muhammad Ali Center, που παρουσιάζει τη ζωή και την κληρονομιά του. Τότε το κοινό θα μπορεί να αγοράσει τα γραμματόσημα Muhammad Ali Forever, τα οποία απεικονίζουν μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Associated Press από το 1974, με τον Άλι στην εμβληματική του στάση στο ρινγκ.

Κάθε φύλλο των 20 γραμματοσήμων περιλαμβάνει επίσης μια φωτογραφία του Άλι με ριγέ κοστούμι, ως αναγνώριση της δράσης του ως ακτιβιστή και ανθρωπιστή. Έχουν τυπωθεί 22 εκατομμύρια γραμματόσημα και, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, δεν θα επανεκδοθούν όταν εξαντληθούν. Τα γραμματόσημα αναμένεται να προσελκύσουν έντονο ενδιαφέρον τόσο από συλλέκτες όσο και από το ευρύ κοινό.

Επειδή πρόκειται για γραμματόσημα Forever, η ταχυδρομική αξία για αποστολή πρώτης κατηγορίας θα παραμένει για πάντα σε ισχύ, κάτι που η Λόνι Άλι χαρακτηρίζει «ύψιστο» φόρο τιμής.

«Αυτό θα είναι ένα γραμματόσημο Forever από το ταχυδρομείο», είπε. «Είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που θα αποτελούν μέρος της κληρονομιάς του και θα είναι ένα από τα λαμπερά σημεία της, η απόκτηση αυτού του γραμματοσήμου».

Η Λίσα Μπομπ-Σέμπλ, διευθύντρια υπηρεσιών γραμματοσήμων της USPS, δήλωσε ότι η ιδέα για γραμματόσημο αφιερωμένο στον Μοχάμεντ Άλι προέκυψε λίγο μετά τον θάνατό του, σχεδόν πριν από μια δεκαετία. Ωστόσο, η διαδικασία δημιουργίας ενός γραμματοσήμου είναι μακρά. Η USPS απαιτεί τα πρόσωπα που απεικονίζονται σε γραμματόσημα να έχουν πεθάνει τουλάχιστον τρία χρόνια νωρίτερα, με εξαίρεση τους προέδρους.

Καθώς η USPS εργαζόταν παρασκηνιακά για την έκδοση του γραμματοσήμου, ένας φίλος του Άλι βοήθησε να ξεκινήσει η καμπάνια #GetTheChampAStamp, η οποία πυροδότησε το δημόσιο ενδιαφέρον.

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που όλα ευθυγραμμίστηκαν ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε το γραμματόσημο αυτό στην πραγματικότητα», δήλωσε η Μπομπ-Σέμπλ, η οποία αρχικά έπρεπε να κρατήσει μυστική την έκδοση μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα. «Ήταν κάτι που πάντα θέλαμε να κυκλοφορήσει».

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πολιτών για τα Γραμματόσημα, που διορίζονται από τον γενικό διευθυντή των ταχυδρομείων, είναι υπεύθυνα για την επιλογή των θεμάτων και προσώπων που εμφανίζονται στα γραμματόσημα. Κάθε τρίμηνο συναντώνται με τη Μπομπ-Σέμπλ και την ομάδα της για να εξετάσουν προτάσεις που υποβάλλει το κοινό. Συνήθως εκδίδονται 20 έως 25 αναμνηστικά γραμματόσημα κάθε χρόνο.

Αφού επιλεγεί μια ιδέα, η Μπομπ-Σέμπλ και η ομάδα της συνεργάζονται με έναν από τους καλλιτεχνικούς διευθυντές για τον σχεδιασμό του γραμματοσήμου. Ακολουθεί μια μακρά διαδικασία τελικής έγκρισης, που περιλαμβάνει αυστηρό νομικό έλεγχο από την USPS, πριν αυτό διατεθεί στο κοινό.

Ο Αντόνιο Αλκαλά, καλλιτεχνικός διευθυντής και σχεδιαστής του γραμματοσήμου του Μοχάμεντ Άλι, ανέφερε ότι εξετάστηκαν εκατοντάδες εικόνες πριν περιοριστούν στις τελικές επιλογές. Τελικά, επελέγη η φωτογραφία του Associated Press, τραβηγμένη από άγνωστο φωτογράφο, που δείχνει τον Άλι στην ακμή του, με τα γάντια του μποξ και το βλέμμα στραμμένο κατευθείαν στον φακό.

Ο Αλκαλά τόνισε ότι πίσω από κάθε γραμματόσημο της USPS κρύβεται μια ιστορία.

«Τα γραμματόσημα είναι μικροσκοπικά έργα τέχνης, σχεδιασμένα να αντικατοπτρίζουν την αμερικανική εμπειρία και να αναδεικνύουν ήρωες, ιστορία, ορόσημα, επιτεύγματα και τα φυσικά θαύματα της Αμερικής», είπε. «Τα γραμματόσημα του Μοχάμεντ Άλι αποτελούν εξαιρετικό παράδειγμα αυτού».

Οι περιπέτειες εκτός του ρινγκ

Πέρα από το ρινγκ, ο Άλι εξέφραζε ανοιχτά τις πεποιθήσεις του σε μια εποχή που πολλοί Αφροαμερικανοί αγωνίζονταν ακόμη να ακουστεί η φωνή τους. Γεννημένος ως Κάσιους Κλέι Τζούνιορ, άλλαξε το όνομά του μετά τη μεταστροφή του στο Ισλάμ τη δεκαετία του 1960 και μίλησε ανοιχτά για ζητήματα φυλής, θρησκείας και πολέμου. Το 1967 αρνήθηκε να καταταγεί στον αμερικανικό στρατό, επικαλούμενος τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και την αντίθεσή του στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Η στάση αυτή του κόστισε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή βαρέων βαρών και του απαγόρευσε να αγωνιστεί για περισσότερα από τρία χρόνια. Καταδικάστηκε για αποφυγή στράτευσης και του επιβλήθηκε ποινή πέντε ετών φυλάκισης, ωστόσο παρέμεινε ελεύθερος εν αναμονή της έφεσης. Η καταδίκη ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ το 1971, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή του ακτινοβολία.

Στα επόμενα χρόνια, ο Άλι αναδείχθηκε σε παγκόσμιο ανθρωπιστή και αξιοποίησε τη φήμη του για την προώθηση της ειρήνης, της θρησκευτικής κατανόησης και φιλανθρωπικών σκοπών, ακόμη και όταν η νόσος του Πάρκινσον περιόριζε την ομιλία και την κίνησή του.

Η κυκλοφορία του αναμνηστικού γραμματοσήμου έρχεται σε μια περίοδο πολιτικών διχασμών στις ΗΠΑ και διεθνώς. Η Λόνι Άλι είπε ότι αν ο σύζυγός της ζούσε σήμερα, πιθανότατα θα «απέκλειε πολλά από αυτά» και θα συνέχιζε να είναι ένας συμπονετικός άνθρωπος που συνδέεται καθημερινά με τους άλλους.

Αυτή η στάση, όπως σημείωσε, είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα.

«Πρέπει να ενεργοποιήσουμε τη ζωή του Μοχάμεντ και να εμπλακούμε στα ίδια είδη πράξεων καλοσύνης και συμπόνιας που εκείνος έκανε κάθε μέρα», είπε.

Ο Μοχάμεντ Άλι πέθανε το 2016, σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες ζωής με τη νόσο του Πάρκινσον. Κατά τη διάρκεια της ζωής του αλλά και μετά θάνατον, ο άνθρωπος που έμεινε γνωστός ως «The Greatset» τιμήθηκε με πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο το 1960, το βραβείο Αγγελιοφόρου Ειρήνης του ΟΗΕ το 1998 και το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας το 2005.

Πηγή: skai.gr

