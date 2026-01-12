Νέο πρόβλημα στο γόνατο για τον Φώτη Ιωαννίδη

Εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει ο Φώτης Ιωαννίδης, καθώς αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα στο δεξί γόνατο, στο ίδιο σημείο που τον είχε ταλαιπωρήσει τον Νοέμβριο και τον είχε αφήσει εκτός για περίπου έναν μήνα.

Ο Έλληνας επιθετικός αποχώρησε αναγκαστικά από το πρόσφατο παιχνίδι της Σπόρτινγκ απέναντι στη Γκιμαράες για το Λιγκ Καπ, έχοντας υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου. Οι Πορτογάλοι έχουν ήδη καταρτίσει ένα συντηρητικό πρόγραμμα αποθεραπείας, με στόχο να επανέλθει πλήρως χωρίς να επιβαρυνθεί το σημείο.

Προς το παρόν, από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής, με το ιατρικό τιμ να αξιολογεί καθημερινά την κατάστασή του. Το θετικό, σύμφωνα και με τα πορτογαλικά ρεπορτάζ, είναι ότι ο τραυματισμός δεν θεωρείται σοβαρός, αν και απαιτεί προσοχή ώστε να μην υπάρξει υποτροπή.

