Αυξημένες είναι οι πιθανότητες να δούμε τον Σεντρίκ Μπακαμπού σε άλλη ομάδα μέχρι το τέλος του μεταγραφικού παζαριού.

Σύμφωνα με όσα αναπαράγονται από δημοσιογράφους του εξωτερικού, ο Κονγκολέζος στράικερ δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής του στην Μπέτις και σκέφτεται σοβαρά να βρει μια ομάδα που θα του προσφέρει αυτά που θέλει.

Ο Μπακαμπού έχει στα χέρια του ενδιαφέρον από τρεις ισπανικούς συλλόγους, οι οποίοι μπορούν να του προσφέρουν εγγυημένο χρόνο.

Η Οβιέδο είναι η πιο πρόσφατη που μπήκε στη λίστα, θέλοντας να καλύψει το κενό του Σαλομόν Ροντόν στην προσπάθειά της να κάνει για την παραμονή στην κατηγορία.

Οι άλλες δύο που ενδιαφέρονται είναι η Τζιρόνα και η Αλαβές. Η πρώτη βρίσκεται σε ανοδική πορεία και αυτό μπορεί να προκαλέσει ενδιαφέρον του έμπειρου επιθετικού, ενώ και η Αλαβές είναι ένας σύλλογος με παρόμοιους στόχους με τις προαναφερθείσες ομάδες καθώς θέλει να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Η Μπέτις δεν είναι αρνητική στην παραχώρησή του, αλλά ασφαλώς θα ζητήσει ένα ποσό για να συμβεί αυτό. Ο Μπακαμπού φέτος μετράει 14 συμμετοχές με 2 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πέσει στην ιεραρχία των φορ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.