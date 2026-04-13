Τίμησε τη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου η Ντιναμό Βουκουρεστίου: Φόρεσαν ξεχωριστά t-shirts οι παίκτες της

Η απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου έριξε σε μεγάλο πένθος την Ντιναμό Βουκουρεστίου.

Η ομάδα της πρωτεύουσας θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του θρύλου της ομάδας στο περιθώριο του εκτός έδρας ντέρμπι με την Κλουζ.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες της έκαναν είσοδο στον αγωνιστικό χώρο (βγάζοντας και τις σχετικές αναμνηστικές φωτογραφίες), φορώντας φανελάκια με το πρόσωπο του επί σειρά ετών παίκτη, όπως και προπονητή της ομάδας. Ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε επτά πρωταθλήματα με την Ντινάμο και ένα ως προπονητής.

