Σαν… βόμβα σκάει η στο Μουντιάλ 2026 η εμφάνιση της Αυστραλίας, αφήνοντας την απρόσεκτη Τουρκία να φάει τη σκόνη της, πανηγυρίζοντας μία σπουδαία νίκη με 2-0 στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο, για τον 4ο όμιλο του θεσμού.



Ο Νέστορι Ιρανκούντα έκανε την αρχή στο σκοράρισμα γράφοντας το 1-0 στο 27ο λεπτό με καταπληκτική ατομική ενέργεια, ενώ με μία κανονιά ο Κόνορ Μέτκλιφ στο 75’ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, κλειδώνοντας μία και καλή το τρίποντο, απέναντι στους Τούρκους που δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να βγάλουν αντίδραση.

Απίθανος ο Πάτρικ Μπιτς για την Αυστραλία, με τον κίπερ να πραγματοποιεί συνολικά οκτώ επεμβάσεις, οι περισσότερες που έχει καταγράψει ποτέ Αυστραλός τερματοφύλακας σε αναμέτρηση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ματς

Η Τουρκία θέλησε να μπει με φόρα στο ματς και ψάχνοντας από νωρίς ένα γκολ που θα την τοποθετούσε σε θέση οδηγού. Βέβαια, τόσο το σουτ του Γκιουλέρ στο 7’, όσο και αυτό του καντίογλου στο 18’ δεν βρήκαν στόχο, με την μπάλα να περνάει αρκετά μέτρα άουτ.



Με την Τουρκία να έχει ανέβει αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, μία άψογη αντεπίθεση ήταν αρκετή για να την πληγώσει. Οι Αυστραλοί ξεχυθήκαν στην αντεπίθεση μετά από βαθιά μπαλιά του τερματοφύλακα, ο Όκον-Ένγκστλερ έβγαλε την κάθετη στον Ιρακούντα και αυτός αφού πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο εκτέλεσε ιδανικά για το 1-0 της ομάδας του στο 27ο λεπτό, ξεσπώντας ταυτόχρονα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Με το γκολ αυτό ο 20χρονος επιθετικός της Γουότφορντ γίνεται ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της χώρας, σε τελική φάση Μουντιάλ.

Λίγο έλλειψε βέβαια η Τουρκία να επιστρέψει άμεσα στο παιχνίδι με την εκπληκτική έμπνευση του Μπαρτακσί. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός, βρήκε λίγο χώρο έξω από την αντίπαλη περιοχή στο 30ο λεπτό και εξαπέλυσε μία βολίδα. Η μπάλα ωστόσο δεν κατέληξε στα δίχτυα τραντάζοντας το δεξί κάθετο δοκάρι του Μπιτς, ο οποίος πρώτα ακούμπησε την μπάλα, σώζοντας την ομάδα του από ένα βέβαιο γκολ.



Ο Ιρακούντα, ο οποίος είχε τρελά κέφια, στο φινάλε του ημιχρόνου απείλησε ξανά την εστία του Τσακίρ, αυτή τη φορά βέβαια η μπάλα έσβησε στην αγκαλιά του Τούρκου κίπερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Αυστραλία πλησίασε και στο 3-0, αλλά η κεφαλιά του Σούταρ δεν ήταν αρκετή για να νικήσει τον Τσακίρ, ο οποίος με μία σπουδαία εκτίναξη αποσόβησε τον κίνδυνο.

Με την Τουρκία να ανεβάζει συνεχώς ρυθμό με την ελπίδα να φτάσει στην ισοφάριση, η Αυστραλία χτύπησε ξανά, με ακόμη μία αντεπίθεση. Στο 75ο λεπτό οι Αυστραλοί ξεχύθηκαν και πάλι στον κενό χώρο με τον Μέτκλιφ να πυροβολεί από απόσταση, στέλνοντας την μπάλα συστημένη στην κάτω αριστερά γωνία του Τσακίρ, γράφοντας με εντυπωσιακό τρόπο το 2-0.

Τελευταία αξιόλογη προσπάθεια των Τούρκων για να επιστρέψουν στο ματς ήρθε στο 78’ με τον Αρτούκογλου να εκτελεί από τις παρυφές της μικρής περιοχής, στέλνοντας όμως την μπάλα πάνω στον Μπιτς.

MVP: Ο Ιρανκούντα έκανε πλάκα στην άμυνα της Τουρκία, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με τον 20χρονο να μπαίνει με το έτσι θέλω στη ζωή μας.



Αυστραλία (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Τσιρκάτι, Σούταρ, Μπέρτζες, Ιταλιάνο (74' Γκέρια), Μπος (84' Μπεχίτς), Ο'Νιλ, Όκον-Ένγκστλερ (84' Ίρβιν), Μέτκαλφ, Ιρανκούντα (61' Βελούπιλεϊ), Τουρέ (74' Γενγκί).



Τουρκία (Βιντσέντζο Μοντέλα): Τσακίρ, Τσελίκ (81' Μουλντόυρ), Ντεμιράλ, Μπαρντακτσί, Καντιόγλου, Γιουκσέκ (81' Οζτσάν), Τσαλχάνογλου, Κοκτσού (62' Ακγκούν), Γκιουλέρ, Γιλμάζ (46' Γιλντίζ), Αρκτούρκογλου (85' Γκουλ).

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