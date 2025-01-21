Τι κάνει ο Παυλίδης: Χατ-τρικ στο μισάωρο για το 3-1 κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποιεί αδιανόητη εμφάνιση στο Μπενφίκα-Μπαρτσελόνα, έχοντας πετύχει χατ-τρικ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο.

Αφού άνοιξε το σκορ με κοντινό πλασέ στην κίνηση μετά το γύρισμα του Καρέρας στο 2’, ο Έλληνας στράικερ χτύπησε ξανά στο 22’. Ο Σέζνι έκανε τραγική έξοδο και τάκλιν στον συμπαίκτη του, Μπαλντέ, με τον Παυλίδη να βρίσκει δίχτυα σε κενή εστία για το 2-1.

🚨🇪🇺 GOAL | Benfica 1-0 Barcelona | Pavlidis



PAVLIDIS OPENS THE SCORING FOR BENFICA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/C8wOZ5jxW2 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 21, 2025

Πριν συμπληρωθεί το μισάωρο, ο Πολωνός κίπερ ανέτρεψε τον Ακτούρκογλου και ο Ντάνι Μάκελι έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο 26χρονος φορ πήρε την μπάλα, την έστησε στα έντεκα βήματα και εκτέλεσε εύστοχα για το 3-1 στο 30ό λεπτό.

Κάπως έτσι, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει τρία γκολ στο πρώτο μισάωρο ενός αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα, πραγματοποιώντας ένα εκπληκτικό ρεκόρ!

