«Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για Ιχεανάτσο - Ανοικτή η Σεβίλλη στην παραχώρηση του Νιγηριανού φορ»

Τον υποψήφιο μεταγραφικό του στόχο για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης του, φέρεται να έχει βρει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Με δημοσίευμά του το γνωστό ισπανικό Μέσο, «Relevo», οι «πράσινοι» ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Κελέτσι Ιχεανάτσο της Σεβίλλης!



Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δεν έχει καταθέσει ακόμα επίσημη πρόταση στους Ανδαλουσιανούς, ωστόσο, ο ισπανικός σύλλογος φαίνεται πως είναι διατεθειμένος και πρόθυμος να αφήσει τον 28χρονο φορ, με το εν λόγω ρεπορτάζ να αναφέρει πως αυτό θα μπορούσε να συμβεί ακόμα και ως ελεύθερο.



Το συμβόλαιο του διεθνούς Νιγηριανού με την ομάδα της Σεβίλλης ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο, ο σύλλογος φαίνεται πως έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του στον ποδοσφαιριστή να βρει νέα ποδοσφαιρική στέγη τον Ιανουάριο.



Τη φετινή σεζόν, ο άλλοτε παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι και της Λέστερ, μετρά μόλις 11 συμμετοχές με 3 γκολ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, με τους ανθρώπους της ομάδας να μην έχουν μείνει ικανοποιημένοι με την απόδοσή του. Θυμίζουμε πως μετακόμισε στη Σεβίλλη το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος από τις «αλεπούδες».

