Ραντεβού της Μπαρτσελόνα με τους μάνατζερ του Ράσφορντ για να κλείσει η μεταγραφή

Η Μπαρτσελόνα έχει... κυκλώσει το όνομα του Μάρκους Ράσφορντ στο μεταγραφικό της μπλοκάκι, για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης της τώρα τον Ιανουάριο  

Η Μπαρτσελόνα έχει... κυκλώσει το όνομα του Μάρκους Ράσφορντ στο μεταγραφικό της μπλοκάκι, για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης της τώρα τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, οι «μπλαουγκράνα», που βρίσκονται στην Πορτογαλία για το σημερινό παιχνίδι με αντίπαλο την Μπενφίκα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Champions League, συναντήθηκαν απόψε στη Λισαβώνα με τους εκπροσώπους του Άγγλου στράικερ!

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο αθλητικός διευθυντής των Καταλανών, Ντέκο, εξέφρασε στους μάνατζερ του παίκτη την επιθυμία τους να υπογράψουν τον 27χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος και είναι φευγάτος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Για να ολοκληρωθεί ωστόσο η μετακίνησή του στην Μπάρτσα, θα χρειαστεί ο ισπανικός σύλλογος να προχωρήσει στις αποχωρήσεις των Έρικ Γκαρθία και του Ανσού Φάτι, ώστε να δημιουργήσει χώρο στα οικονομικά της για το συμβόλαιο του Ράσφορντ.

